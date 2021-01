Werthenstein Wolfsriss im Gebiet Roteflueh Ein Wolf hat am Samstag im Entlebuch ein Tier gerissen. Dies schreibt die Dienststelle Landwirtschaft und Wald in einer Mitteilung. 02.01.2021, 17.24 Uhr

Im Entlebuch kam es Anfang Jahr zu einem Wolfsriss. Bild: iStockphoto

(chi) Am Samstag kam es im Gebiet Roteflueh in der Gemeinde Werthenstein zu einem Wolfsriss. Dies schreibt die Dienststelle Landwirtschaft und Wald in einer Mitteilung. Bereits Ende November kam es in Entlebuch zu einem Wolfsriss. Die Dienststelle empfiehlt, Wiederkäufer nachts einzustallen und Kadaver fachgerecht zu entsorgen.