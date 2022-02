Werthenstein Zwei Rücktritte 02.02.2022, 11.26 Uhr

In Werthenstein kommt es gleich in zwei Kommissionen zu Rücktritten. Lea Studer (Mitte) verlässt das Urnenbüro, Ruth Baumgartner (SVP) die Bürgerrechtskommission. Beide ziehen aus der Gemeinde weg, heisst es in einer Mitteilung. Die Ersatzwahlen für den Rest der Amtsdauer bis 2024 finden an der Gemeindeversammlung vom 8. Juni statt. Die Nominationen sind bis am 20. April einzureichen. Ebenfalls zurückgetreten ist Feuerbrandkontrolleur Franz Mathis aus Malters. Die Gemeinde wird das Amt im Verlaufe des Jahres neu besetzen.