Bauernhaus Ruckli in Luzern: Gegen Abriss regt sich Widerstand

Wesemlin Stadt Luzern «Schildbürgerstreich», «unsensibel und unbegreiflich»: Das Bauernhaus Ruckli soll einem Modulbau weichen Das historische Gebäude am Abendweg 17 soll einem Provisorium für schulische Zwecke Platz machen. Ein Architekt und ein Nachfahre des ursprünglichen Bewohners kritisieren die Stadt Luzern – und fordern die Verantwortlichen zum Umdenken auf. Simon Mathis 19.07.2021, 05.00 Uhr

Das Bauernhaus Ruckli am Abendweg 17 steht etwas versteckt über dem Schulhaus Felsberg im Wesemlinquartier. Hohe Bäume bilden einen Rahmen um das historische Gebäude, das einst der einflussreichen Stadtluzerner Bauernfamilie Ruckli gehörte:

Mittlerweile ist die Stadt Luzern Eigentümerin der Liegenschaft; sie will das Gebäude abbrechen und mit einem temporären Modulbau für schulische Zwecke ersetzen.

Diese Pläne sorgen bei einigen für Kopfschütteln. Etwa bei Martin Jauch, einem Stadtluzerner Architekten. Er nennt das Vorgehen «unsensibel und unbegreiflich». Denkmalpflegerisch sei das Gebäude zwar nicht als erhaltenswert eingestuft; trotzdem habe es eine «hohe ortsbauliche Bedeutung und einen starken Erinnerungswert». Er selbst erinnere sich lebhaft daran, weil sein Schulweg daran vorbeiführte.

Architekt fordert ein Umdenken

Ursprünglich war vorgesehen, auf der Liegenschaft Ruckli gemeinnützigen Wohnraum zu schaffen. Eine entsprechende Umzonung hätte mit der Revision der Bau- und Zonenordnung 2020 erfolgen sollen. Nach vertiefteren Abklärungen kam der Stadtrat jedoch von diesen Plänen ab. Das städtische Grundstück müsse «in den kommenden zehn Jahren für die Schulraumerweiterung frei gehalten werden», schrieb die Exekutive in den Erläuterungen zur Revision.

Grundsätzlich akzeptiert Jauch diese Pläne. «Es fragt sich allerdings, weshalb der Abbruch des Bauernhauses Ruckli bereits jetzt erfolgen muss – noch dazu für ein Provisorium, das mit Sicherheit auch an einer anderen Stelle platziert werden kann.» Das Gelände sei schliesslich gross genug.

«Dass die Stadt jetzt im Schnellverfahren ein so prägendes Gebäude abreisst, erscheint mir wie ein Schildbürgerstreich.»

Die Bewilligung für den Rückbau sei mittlerweile erteilt. Laut Stadt hat der Rückbau bereits begonnen. Aber Jauch findet: «Es ist nicht zu spät. Die Bauherren und Planer können sich noch eines Besseren besinnen.»

Erinnerung an landwirtschaftlich geprägtes Wesemlin

Auch Marc Ruckli, ein Nachfahre der Bauernfamilie Ruckli und direkter Nachbar, stimmt in diese Kritik ein. Ruckli hat bei der Revision einen Antrag gestellt, die Parzelle nicht umzuzonen. Dieser Antrag hat sich mittlerweile erledigt, sein Engagement für den Erhalt bleibt aber lebendig. «Es ist kein Geheimnis: Der Stadt Luzern fehlt es an Sorgfalt, was historische Gebäude betrifft», hält Ruckli fest.

«Mit etwas Mut und Fantasie hätte man auch eine Lösung mit dem Bauernhaus finden können.»

Da das Gebäude nicht im Bauinventar verzeichnet ist, habe die Stadt den einfachsten Weg beschritten. Ruckli moniert zudem, dass das Bauernhaus eine weitere Immobilie sei, welche die Stadt als Eigentümerin stiefmütterlich behandelt habe und die deswegen jetzt baufällig sei. «Das ist eine Schlaumeier-Taktik, die sich in der Stadt Luzern leider stets wiederholt.» Der Ruckli-Nachfahre erinnert an eine Zeit, in der das Gebiet rund um das Bauernhaus landwirtschaftlich genutzt wurde. «Bis hin zur Klostermauer waren Wiesen und Obstbäume zu sehen.» Laut Ruckli steht auf dem Bauernhaus zwar die Jahreszahl 1890, diese datiere aber lediglich eine Erweiterung; die Bausubstanz im Inneren sei seines Wissens älter.

Das Bauernhaus Ruckli um etwa 1910. Bild: PD / Archiv Marc Ruckli

Laut Stadt ist die Platzierung alternativlos

Alfred Wegmann, Projektleiter bei der Stadtluzerner Baudirektion, weist die Vorwürfe zurück:

«Die Stadt geht mit historischer Substanz sehr sorgfältig um. In diesem Fall gewichtet sie die Bereitstellung von genügend Schulraum aber höher als den Wert des Gebäudes.»

Die Stadt habe das Grundstück bereits 1986 gekauft, um mehr Platz für die Schule zu haben, falls dies nötig würde. Das Provisorium müsse an dieser Stelle aufgebaut werden, so Wegmann. Dies, um die betrieblichen Abläufe sicherzustellen und den Schülerinnen und Schülern genügend Aussenräume zur Verfügung zu stellen. «Einzige Alternative wäre der Pausenplatz der Schulanlage Felsberg. Dies würde aber heissen, dass auf engem Raum 50 Prozent mehr Lernende zur Schule gehen.» Zudem stünde dann rund ein Drittel weniger Pausenplatz zur Verfügung. «Das können wir den Schülerinnen und Schülern nicht zumuten», so Wegmann.

Wegmann betont zudem, dass das Provisorium immerhin während zehn Jahren genutzt werden soll. Ein Rückkommen auf den Abbruchentscheid wird es laut Wegmann nicht geben; die Abbrucharbeiten hätten bereits vor knapp einer Woche begonnen. Der Bezug des Schulmoduls soll im August 2022 erfolgen, deshalb könne man auch nicht länger zuwarten.