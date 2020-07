«Wesentliche Dokumente werden ausgeklammert»: Das Bundesamt für Verkehr kritisiert Paul Richlis VBL-Gutachten Das Bundesamt für Verkehr und der Verkehrsverbund Luzern bleiben trotz Kritik des Rechtsexperten Paul Richli bei ihrer Forderung: Die Verkehrsbetriebe sollen 16 Millionen Franken zurückzahlen. Simon Mathis 21.07.2020, 13.00 Uhr

Die VBL wehren sich gegen die 16-Millionen-Forderung von BAV und VVL. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 12. März 2020)

Der Luzerner ÖV-Subventionsstreit spitzt sich zu. Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) und das Bundesamt für Verkehr (BAV) fordern 16 Millionen Franken von den Verkehrsbetrieben Luzern (VBL). Anfang Juli gingen die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) in die Offensive; sie äusserten öffentlich Bedenken an der Forderung und weigerten sich vorderhand, eine vorliegende Vereinbarung zu unterzeichnen. Die rechtliche Argumentation für dieses Vorgehen lieferte ein Gutachten des emeritierten Rechtsprofessors Paul Richli. Dieser will die Verantwortung für das Debakel auf alle drei Parteien verteilt wissen; nicht nur VBL, sondern auch VVL und BAV hätten Fehler gemacht, sagt Paul Richli im Interview mit unserer Zeitung.

Nun äussert sich das Bundesamt für Verkehr zu Richlis Aussagen. Richli fokussiere sich auf den BAV-Bericht von 2012, klammere jedoch wesentliche andere Dokumente und Berichte aus, schreibt BAV-Sprecher Andreas Windlinger auf Anfrage. Windlinger verweist dabei insbesondere auf eine schriftliche Bestätigung der VBL, dass die Leistungspreise keine kalkulatorischen Zinsen beinhalten würden. Den VBL wird aber gerade vorgeworfen, zwischen Tochter- und Muttergesellschaft kalkulatorische Zinsen verrechnet und so verbotenerweise Gewinn erwirtschaftet zu haben. Das Bundesamt sieht denn auch keinen Grund, von seiner bisherigen Haltung abzuweichen. Windlinger:

«Das BAV hält daran fest, dass die zu viel bezogenen Subventionen zurückzuerstatten sind.»

Den weitaus grösseren Anteil an Subventionen beziehen die VBL indes vom VVL. Dieser gibt sich bedeckt. «Zum Interview mit Paul Richli nimmt der VVL keine Stellung», schreibt Geschäftsleiter Pascal Süess. Die Rückforderungen basieren auf einem Bericht, der auch online einsehbar ist. Süess hält weiter fest:

«Ein Austausch zwischen VVL und VBL zu einer möglichen Vereinbarung findet nach wie vor statt.»

Das steht im Widerspruch zum Bild, das Paul Richli zeichnet; nach diesem reden die Beteiligten nicht mehr miteinander. Darüber hinaus bleibt der VVL bei seiner Position, die er bereits Anfang Juli klargemacht hat: Er verlangt eine Rückzahlung an Kanton und Gemeinden bis Ende Jahr und behält sich rechtliche Schritte vor. Gegenwärtig sieht es also nicht so aus, als würde sich der Konflikt zwischen den VBL und den Subventionsgebern VVL und BAV so schnell auflösen.