Wetter: Gewitter im Mittelland und Jura erwartet

Wetter Erste Gewitterzelle ist unterwegs: Meteorologen warnen am Montagnachmittag erneut vor Unwettern Am Montag wirds wieder gewittrig. Insbesondere im Mittelland und im Jura rechnen Meteorologen wieder mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. 28.06.2021, 14.59 Uhr

Wie «Meteonews» am Montag schreibt, können die Gewitter am Montag wieder heftig werden. Im Laufe des Nachmittags und Abends sind vorallem im Jura sowie im Mittelland teils unwetterartige Gewitter mit viel Regen in kurzer Zeit, Sturmböen und lokal Hagel möglich. Meteorologe Jürg Zogg sprach am Mittag bei Radio SRF von «Gewittern, die es in sich haben, zum Teil können die Hagelkörner 3 bis 4 cm dick sein.»