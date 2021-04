Wetter Frostige Temperaturen und Schnee: In der Zentralschweiz gibt der Winter ein Comeback Der Winter hält noch einmal Einzug. Am Morgen gab es mancherorts ein weisses Erwachen. Bis morgen könnte es noch gelegentlich Schnee bis ins Flachland geben. 06.04.2021, 10.56 Uhr

(jus) Letzte Woche erlebte die Schweiz ihren ersten Sommertag. Bis zu 25 Grad wurden am Mittwochnachmittag gemessen. Und heute? Der Winter meldet sich zurück. Frostige Temperaturen und teilweise sogar Schneefall bis ins Flachland. Ein Blick auf die Webcams in der Region macht deutlich: Auch in der Zentralschweiz hat es geschneit – besonders in höheren Lagen. So zeigt beispielsweise die Webcam auf der Rigi Scheidegg (1658 Meter über Meer), dass der Winter auf der «Königin der Berge» zurück ist.

Auf der Rigi Scheidegg liegt viel Schnee. Screenshot Webcam

Doch auch in tieferen Lagen fiel in der Zentralschweiz Schnee, wie Leserbilder zeigen. In Neuenkirch ist die Landschaft am Dienstagmorgen schneebedeckt:

Weisser und mystischer Morgen in Neuenkirch. Bild: Sandra Waldispühl

In der Stadt Luzern zeugen die Velos vom Wintereinbruch:

Blick auf den Veloparkplatz am Schwanenplatz. Leserbild: Oliver Hausmann

Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt

Die Schweiz wurde in der Nacht auf Dienstag mit teilweise rekordtiefen Temperaturen heimgesucht. Beispielsweise wurden im Toggenburg in den letzten fünfzig Jahren keine niedrigeren Temperaturen am 6. April gemessen. In Einsiedeln im Kanton Schwyz war es in den letzten 60 Jahren nur in sechs anderen Jahren noch kälter im April.

Auch in der Zentralschweiz stiegen die Thermometer kaum über den Gefrierpunkt. In Luzern, Altdorf, Schwyz und Stans wurden in der Früh -3 bis 0 Grad gemessen, auf dem Pilatus -14 Grad. Am Nachmittag steigen die Temperaturen im Flachland auf 0 bis 6 Grad. Auf 2000 Metern werden rund -10 Grad erwartet. In der zweiten Tageshälfte sind zudem gelegentliche Schnee- oder Graupelschauer zu erwarten und vor allem in leicht erhöhten Lagen besteht Gefahr durch Strassenglätte.

Bis am Freitag wird es noch frostig bleiben. Die Temperaturen sinken über Nacht verbreitet weit unter den Gefrierpunkt. Die strengen Frostnächte stellen für die Kulturen von Obstbauern eine Gefahr dar. Wie Meteonews auf Twitter schreibt, muss unter -2 Grad mit grösseren Schäden gerechnet werden. Weinreben sind dagegen noch nicht so weit entwickelt, so dass die Kulturen glimpflich davon kommen dürften.

Dieser blühende Magnolienbaum wurde voll eingeschneit.

Bild: Eveline Beerkircher (Emmenbrücke, 6. April 2021)

