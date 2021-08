Der Juli 2021 war noch regenreicher als der berüchtigte Hochwasser-August 2005. Dennoch waren die Auswirkungen nicht vergleichbar. Das hat einerseits mit den verbesserten Hochwasserschutzmassnahmen zu tun, die seit 2005 umgesetzt wurden. Hinzu kommt, dass der Regen 2005 innert extrem kurzer Zeit fiel: Auf dem Höhepunkt des Unwetters am 21. August 2005 fielen in Luzern 81 Millimeter Regen, in Stans sogar 135 Millimeter. Dieses Jahr hingegen regnete es zwar ständig, aber nie so viel auf einmal. Der nasseste Juli-Tag, der 13. Juli, brachte es in Luzern bloss auf 49 Millimeter.