Wetter Über 900 Blitze: Heftiges Gewitter erhellt Luzerner Nachthimmel In der Nacht auf Samstag zog ein Gewitter mit Starkregen, Blitz und Donner über das Land. In der Zentralschweiz kam es zu keinen nennenswerten Feuerwehreinsätzen. 05.06.2021, 10.03 Uhr

Gemäss einem Communiqué des privaten Wetterdienstes MeteoNews wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag schweizweit knapp 14000 Blitze registriert. In Luzern konnten deren 973 Blitze beobachtet werden. Damit liegt der Kanton schweizweit gesehen an dritter Stelle, hinter Bern (5843) und Freiburg (1193). Aber auch im Kanton Zug erhellte sich der Himmel mehrmals, wie dieses Leserbild zeigt: