Wetter Von wegen viel Regen – die Niederschlagsmengen im Kanton Luzern sinken Gefühlt regnet es seit Wochen fast ununterbrochen. Ungewöhnlich grosse Niederschlagsmengen wurden in der ersten Jahreshälfte aber nicht gemessen. Und langfristig sinken die Zahlen erst recht. Lukas Nussbaumer 30.07.2021, 05.00 Uhr

Dieses Jahr zählten Gummistiefel und Regenschirm zur unverzichtbaren Sommerausrüstung vieler Zentralschweizer.



Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021)

Nasses Frühjahr, verregneter Sommer. So lässt sich das Wetter der ersten Jahreshälfte zusammenfassen. Aussergewöhnlich hoch sind die Niederschlagsmengen im laufenden Jahr bisher allerdings nicht. 2015 und 2016 beispielsweise sind in Luzern grössere Mengen Regen gefallen als 2021. Und gerade jeweils im Mai und Juni wurden an verschiedenen Messstationen und in mehreren Jahren höhere Regenmengen registriert als heuer.

Erst recht höher waren die Niederschlagsmengen vor 40 Jahren, wie vom Kanton Luzern und von Meteo Schweiz erhobene Daten zeigen. So lag die durchschnittliche jährliche Regenmenge zwischen 2010 und 2020 auf dem Pilatus um 16 Prozent tiefer als in der Periode von 1981 bis 2010, wie die untenstehende Grafik zeigt:

Auch ein Vergleich der Messwerte von zehn Stationen zwischen den Zeitspannen von 2010 bis 2020 und von 2000 bis 2010 zeigt sinkende Niederschläge. Am markantesten ist dies in Langnau bei Reiden zu beobachten, wo in der letzten Dekade ein Viertel weniger Regen fiel als in der vorletzten. Gestiegen, wenn auch nur leicht, sind die Regenmengen lediglich an 2 von 20 Stationen, nämlich in Luzern und im Eigenthal.

Je näher bei den Bergen, desto mehr Regen



Im Eigenthal wurde zwischen 2010 und 2020 denn auch fast doppelt so viel Regen gemessen wie in Willisau. Der Grund liegt wie in Marbach oder Escholzmatt in der Nähe zu den Bergen, wie Thomas Schlegel, Klimatologe bei Meteo Schweiz, erklärt. Vom Atlantik herkommende Luftmassen werden an den Alpen nämlich zum Aufsteigen gezwungen und kühlen sich dabei ab. Da kühlere Luft weniger Wasserdampf aufnehmen kann als wärmere, regnen sich die Wolken aus. Zudem gibt es am Alpennordhang häufiger Gewitter und damit auch Niederschläge als im Mittelland.

Wer den Blick noch weiter zurück wirft als auf 1980, stellt seit 1901 bei den Niederschlagsmengen allerdings keine grossen Unterschiede fest zur vergangenen Zehnjahresperiode. Das letzte Jahr war in Luzern mit Niederschlägen von 1226 Millimetern gar ein eher nasses: In den letzten 121 Jahren fiel nur 23-mal mehr Regen. Klimatologe Thomas Schlegel sagt denn auch:

«Die langfristigen Analysen zeigen keinen Trend hin zu weniger Niederschlag in der Jahressumme.»

Er würde den Satz, im Kanton Luzern sei es trockener geworden, deshalb nicht unterschreiben. Schwankungen von fünf oder zehn Prozent in einer Zehnjahresperiode seien nicht ungewöhnlich.

Bis 2085 bis zu 40 Prozent weniger Niederschläge im Sommer

Obwohl sich die Niederschläge in den letzten 40 Jahren also nicht signifikant nach unten bewegt haben, zeigen sie dennoch die Richtung an, in die es künftig gehen wird: weiter nach unten. Die aktuellen Klimamodelle, erarbeitet von Meteo Schweiz und der ETH Zürich, gehen insbesondere in den Sommermonaten von einer Abnahme der Niederschläge aus. Je nach Modell rechnen die Prognostiker bis 2085 für den Kanton Luzern im Sommer mit 5 bis 40 Prozent weniger Niederschlag als aktuell. Gleichzeitig würden jedoch die starken Regenfälle tendenziell zunehmen, so Schlegel:

«Es wird weniger regnen. Aber wenn es regnet, dann stärker.»

Stärker betroffen sein von sinkenden Regenmengen dürften die westlichen und südlichen Landesteile. Und verschärft wird das Problem noch durch die erwarteten höheren Temperaturen: Dadurch wird mehr Feuchtigkeit als heute verdunsten, was die Böden trockener macht – selbst dann, wenn die Niederschlagsmengen nicht abnehmen sollten. Deshalb könnte gegen Ende des Jahrhunderts eine Trockenheit, wie sie bisher ein- bis zweimal in zehn Jahren eintrat, jedes zweite Jahr vorkommen.

Stabiles Hochdruckgebiet ist nicht in Sicht

Von einer Trockenheit sind die Schweiz und der Kanton Luzern in den nächsten Wochen aber weit entfernt. Ein stabiles Hoch ist nicht auszumachen, stattdessen ist es oft bewölkt und es regnet wiederholt – bei Temperaturen unter dem für den Sommer üblichen Mittel.

Grund für den gefühlt sehr nassen, aus statistischer Sicht aber nicht aussergewöhnlich regnerischen Sommer ist laut Thomas Schlegel eine feuchtlabile und sehr beständige Wetterlage, in der sich Mitteleuropa und somit auch die Schweiz befinden. Eingebettet in meist südwestliche Höhenströmungen vom Atlantik, zogen so immer wieder kräftige Niederschläge mit eingelagerten Gewittern über die Schweiz.