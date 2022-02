Fasnacht Wey-Umzug 2022 – das Programm Der Güdismäntig ist der Tag mit dem zweiten grossen Fasnachtsumzugs in der Stadt Luzern. Am Wey-Umzug nehmen 39 offizielle Nummern teil, angeführt wird der Tross vom Wey-Frosch. Roger Rüegger 24.02.2022, 14.00 Uhr

Um 14 Uhr startet am Güdismäntig der zweite grosse Umzug in der Stadt Luzern am Schweizerhofquai. Die Umzugsroute führt über die Seebrücke, den Bahnhofplatz, die Pilatusstrasse zum Viktoriaplatz. Von dort geht’s in die Winkelriedstrasse. Aufgelöst wird der Umzug beim Helvetiagärtli.