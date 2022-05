Kolumne: Wer E-Bikes in den Lift nimmt, muss mit Kritik rechnen

Kolumne «Schnee von gestern» Widerspruch zum Weg des geringsten Widerstands Unser Autor nimmt sein E-Bike gerne auch mal mit in den Lift, um schwierige Passagen zu umgehen. Das goutieren nicht alle. Hans Graber 13.05.2022, 16.45 Uhr

Er verstehe die Welt nicht mehr, sagte der Mann, ungefähr in meinem Alter, von seinem Wesen her wohl etwas weniger sanftmütig als ich, wie mir schien. Typ Chnulleri. Ich war etwas überrascht ob der unvermittelten Aussage, gab ihm aber vorsichtshalber Recht. Mir gehe es ähnlich. Der Mann und ich fuhren zusammen im Lift, der vom Löwencenter zur Suva hinaufführt. Eine kurze Fahrt, aber lange genug für einen Disput.

Das Welt-Unverständnis beruhte nämlich auf – mir. Mir und meinem Velo. Ich hatte es mit in den Lift genommen. Platzmässig kein Problem. Das Problem war der Motor. Der Mann war enerviert, weil das E-Bike dabei war. «Muss das wirklich auch noch sein!?», rief er laut. Es müsse nicht unbedingt, meinte ich, aber es sei halt bequem und ja auch nicht verboten. Der Mann schüttelte heftig den Schädel. Oben angelangt, gab er mir noch einmal klar zu verstehen, dass er die Welt nicht mehr verstehe. «Immer weniger!»

Dass man sich Gedanken macht, wenn einer mit E-Bike den Lift benutzt, geht in Ordnung. Zu meiner Ehrenrettung: Ich bin keineswegs der Einzige. Klar, man könnte mit dem Velo hochfahren. Mache ich schon auch, aber eben nicht immer. Velofahren in diesem Bereich der Stadt ist ein horrible Angelegenheit. Zudem neige ich seit jeher zur Faulheit und gehe oft den Weg des geringsten Widerstandes. Vielleicht wäre mehr aus mir geworden, wenn ich strenger gewesen wäre mit mir. Aber in so machen Lebenslagen habe ich uneigennützig den inneren Schweinehund gewinnen lassen, wobei es auch sein könnte, dass in mir drin gar kein innerer Schweinehund auf der Lauer liegt.

Velofahren in der Stadt ist nicht immer einfach, auch wenn man mit einem E-Bike unterwegs ist. Bild: Gaetan Bally/ Keystone

Mein E-Bike habe ich seit bald fünf Jahren. Ich schätze es sehr, erlaubt es doch recht flottes Vorwärtskommen, auch wenn man wie ich nie Auto fährt. Es stimmt, der E-Bike-Boom der letzten Jahre ist nur eingeschränkt zu begrüssen. Recht viele Idioten und auch -innen, die mit dem Velo unterwegs sind, wecken allerlei Aggressionen und haben ein erhebliches Gefahrenpotenzial. Das macht neue Regeln nötig. Jetzt muss man ja tagsüber beim E-Bike das Licht einschalten. Diese Woche schien die Sonne derart hell, dass es vom Sattel aus unmöglich zu erkennen war, ob das Velolicht brennt. Zur Überprüfung musste man Kapriolen vollführen, die ans Kunstradfahren erinnerten. Aber ich habe es überstanden.

Im Lift muss das Velolicht nicht brennen. Noch nicht. Ein weiterer Grund, den Aufzug zu benutzen. Oben ist man mittendrin in einer «Begegnungszone», wie sie jetzt allerorten in der Stadt entstehen. Freilich habe ich noch nie gesehen, dass man sich dort gross begegnen würde. Die Steinbänke, wo Jungvolk das Turteln trainiert, weiche Drogen testet oder frohgemut dem Littering frönt, waren schon da, ehe das ganze Gebiet zur «Begegnungszone» erklärte wurde. Womöglich heisst die so, weil sonst niemand auf eine solche Idee kommen würde.

Besser für Begegnungen geeignet sind Liftfahrten. Seit ich das E-Bike habe, nutze ich mit ihm ab und zu den Löwenlift. So einige Mitpassagiere dürften sich dazu ihre Gedanken gemacht haben. Gesagt aber hat nie jemand etwas. Bis zum Welt-nicht-mehr-Versteher diese Woche. Und schon anderntags (!) machte erneut einer eine Bemerkung, diesmal wohl mehr humorig. «So, ist der Akku kaputt?», fragte er. «Der Akku nicht», sagte ich kleinlaut, «wenn etwas kaputt ist, dann eher ich.» So, wie der Mann und seine nette Begleiterin daraufhin lächelten, muss ich leider annehmen, dass sie mir das auf Anhieb glaubten.