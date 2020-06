Reportage Wie corona-tauglich ist der Pilatus? Unsere Reporterin geht der Frage auf die Spur. Seit Anfang Juni haben die Pilatus-Bahnen ihren Betrieb wieder aufgenommen. Doch ist ein Ausflug auf den Pilatus überhaupt vereinbar mit den Vorschriften des Bundes? Text und Bilder: Chiara Zgraggen 28.06.2020, 10.45 Uhr Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

«Zweimal Pilatus-Kulm für zwei Personen mit Halbtax? Das macht dann bitte 72 Franken», ertönt es aus dem mit Plexiglas umhüllten Raum an der Pilatus-Bahnstation in Kriens. Ein ganz normaler Tag am Hausberg Luzerns? Nicht ganz. Es ist zwar ein warmer Frühsommer-Tag, das Wetter mehr oder weniger stabil. Die Massnahmen des Bundes verflüchtigen sich. Grund zum Aufatmen? Mitnichten, denn: Seit einigen Tagen steigen die Corona-Fallzahlen in der Schweiz. Dies scheint die Wartenden der Station nicht zu kümmern, die Abstandsregeln scheinen vergessen. Bodenmarkierungen, die man etwa aus der Migros oder dem Coop kennt, sucht man hier vergebens.

Viel Betrieb bei der Talstation der Gondelbahn in Kriens.

Die dichte Schlange vor der Station in Kriens wird langsam kürzer, das Gesicht zur eingangs beschriebenen Stimme erkennbar. Eine ältere Frau blickt mit einem Lächeln auf den Lippen auf. «Heute ist Wanderwetter, trotz der Aussichten auf ein Gewitter», sagt sie. Derzeit arbeite sie alleine, eine Kollegin sei aber unterwegs, um sie zu unterstützen. Der kurze Schwatz ist schnell vorbei. «Wir sind etwas im Stress», sagt sie entschuldigend.

An der Kasse herrscht an diesem Samstag Hochbetrieb.

Die Pilatus-Bahnen haben den Betrieb am 6. Juni wieder aufgenommen. Wie die Verantwortlichen auf Anfrage dieser Zeitung sagen, halte man sich an die Richtlinien des Bundesrates. Konkret bedeutet das: Pro Gondel fahren nur Personen, die miteinander reisen. In der Zahnradbahn von Alpnachstad zu Pilatus Kulm sitzen sechs anstelle von acht Personen pro Abteil. Der Mundschutz wird empfohlen, ist aber nicht Pflicht. «Masken werden eher selten getragen, aber wir empfehlen sie», sagt Tobias Thut, Leiter Marketing und Verkauf der Pilatus Bahnen AG.

An diesem Samstagvormittag trägt keiner in der Gondel eine Schutzmaske. Die Anzahl Personen ist zwar limitiert, doch die Abstandsregel von momentan eineinhalb Metern kann kaum bis knapp eingehalten werden.

Abstand einhalten in der Luftseilbahn ist bei diesem Personenaufkommen kaum einzuhalten.

«Corona ist nur eine stärkere Grippe»



Seit dem dem vergangenen Freitag bedient auch der «Panoramagrill» auf Pilatus-Kulm wieder Gäste. Deswegen können die beiden Arbeiter noch kein Fazit ziehen, wie sich das Arbeiten mit Corona verändert hat. Doch sie sind gewappnet für den Kampf gegen das Virus. Mit Schutzmasken und Plexiglas-Scheiben.

In der Küche wird Mundschutz getragen.

Trotz unsicherem Wetter (fünfzigprozentige Regenwahrscheinlichkeit, bewölkt): Viele Touristen sind am heutigen Tag auf dem Pilatus. So auch ein Mann mittleren Alters aus der Hallwilersee-Region. Er sei froh, kehre langsam wieder Normalität ein. «Wissen Sie, ich bin nicht so ängstlich», betont er und meint: «Corona ist nur eine stärkere Grippe.»

Bei diesem wolkenverhangenen Wetter lässt die Aussicht etwas zu wünschen übrig.

«In Deutschland wäre das undenkbar.»

Die meisten Gäste sind so unbekümmert wie der Aargauer. Kaum jemand trägt eine Schutzmaske, die Abstandsregeln scheinen fakultativ. An einem Stehtisch vor dem «Panoramagrill» steht eine illustre Runde, die Lachmuskeln werden trainiert, das Bier unterstützt die Heiterkeit. Es handelt sich um eine gemischte Gruppe aus Deutschen und Schweizer Touristen. «Ich bin froh um die lockere Stimmung hier», sagt Marcel Jucker aus der Stadt Zürich. Er, der heute das erste Mal auf dem Luzerner Hausberg ist, wird unter anderem von einer Familie aus Hamburg begleitet.

Ausgelassene Stimmung – trotz Corona.

«In Deutschland wäre das Fahren in einer Gondel ohne diese undenkbar», sagt der deutsche Familienvater und zückt eine Schutzmaske aus seiner Brusttasche. Ein weiterer Freund Junckers kommt auf ihn zu und unterbricht die Unterhaltung mit der Journalistin. «Kommst Du auch noch nach oben?» fragt er, woraufhin sich die Gruppe sich vom Platz entfernt.

Westschweizer erklimmen den Pilatus öfter

Doch ist die Stimmung unter jenen, die mit dem Tourismusort ihr Geld verdienen, auch derart heiter? Wie stark leidet der Betrieb zum und auf dem Pilatus unter den wegbrechenden Touristenzahlen wegen Corona? Matthias Kögl, Leiter Hotels und Gastronomie der Pilatus Bahnen AG, zieht bis jetzt ein durchzogenes Fazit. «Bei schönem Wetter werden wir gut besucht», sagt er. Konkret heisst das: Auch wenn die ausländischen Touristen, die fünfzig Prozent der Besucher ausmachen, wegfallen, kann dies zumindest in der Gastronomie mit dem Anstieg der Schweizer Touristen abgefedert werden. Eines fällt Kögl dabei besonders ins Auge:

«Es ist wahnsinnig, wie viele Westschweizer Gäste wir verzeichnen.»

Französisch sei derzeit die dominierende Fremdsprache. Am besten schneiden laut Kögl die Freizeitanlagen auf der Fräkmüntegg und Krienseregg ab, auch wegen den Schulreisen in den vergangenen Wochen. «Es war aber stets so, dass Pilatus-Kulm mehr internationale Gäste anzieht als die Freizeitanlagen, die vorwiegend von Schweizer Gästen besucht werden.»