Kolumne Wie das Amen zur Kirche Während der Weihnachtszeit wird ein Tier besonders häufig gesichtet: Der Esel. Ganz zur Freude unserer Autorin. Martina Odermatt 24.12.2019, 05.00 Uhr

Martina Odermatt Bild: DominikWunderli

In der Adventszeit, da macht mein Herzli regelmässig einen Gump in der Brust vor Freude. Nein, es sind nicht die Weihnachtsguetzli oder die Aussicht auf Geschenke, die mich erfreuen – es ist etwas viel Besseres: die Sichtung von Eseln. Im Dezember, da erfahren die Tiere nämlich endlich die Wertschätzung, die ihnen gebührt, und das wohl nicht nur von mir. Ich rege mich ja das ganze Jahr darüber auf, dass Esel als dumm und stur bezeichnet werden. Dabei sind sie intelligent, genügsam und zuverlässig. Aber tant pis! Januar bis November sind die treuen Begleiter höchstens mal auf einer Weide anzutreffen, als Beschützer von Geissen zum Beispiel, oder wie beim Trumpf Buur in Ebikon, zur Erheiterung der kleinen (und grossen) Kinder.