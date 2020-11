Die Willisauer Schulzahnfee fördert die Mundhygiene in der Karibik – und wird von Corona gebremst Daniela Frey Perez ist Schulzahnpflegeinstruktorin in Willisau und betreibt gleichzeitig das Hilfsprojekt «Bella Risa», das Kindern in der Dominikanischen Republik und Haiti die Mundhygiene näher bringt. Was 2011 spontan begann, ist seither stetig gewachsen – und liegt nun wegen Corona auf Eis. Philipp Wolf 17.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seinen Anfang nahm das Ganze, als Daniela Frey Perez 2011 einem Hotelangestellten in der Dominikanische Republik erzählte, dass sie Dentalhygienikerin und Schulzahnfee ist. Der Angestellte erwiderte im Spass, so was gäbe es in seinem Land nicht, sie solle doch in dominikanischen Schulen einmal auf Besuch gehen.

Daniela Frey Perez instruiert eine Schulklasse in der Dominikanischen Republik in Sachen Mundhygiene. Bild: PD

Dazu sagt Frey Perez heute:

«Ich dachte mir, warum eigentlich nicht, und ein halbes Jahr später kehrte ich mit 400 Zahnbürsten im Koffer in die Dominikanische Republik zurück.»

Über den Bruder eines Angestellten ihres Stammhotels wurde der Kontakt zu einer Schule und deren Leiterin hergestellt. Was Frey Perez normalerweise als Schulzahnpflegeinstruktorin an den Willisauer Schulen macht, tat sie nun erstmals in einem Klassenzimmer in der Dominikanischen Republik - die Geburtsstunde ihres Projekts «Bella Risa».

Kommt die Zahnfee vorbei, wird der Unterricht oftmals spontan ausgesetzt. Bild: PD

Die Schule, wo alles angefangen hat, besucht Frey Perez regelmässig. Und bei jeder weiteren Reise versucht sie weitere Schulen zu besuchen und dort die Mundhygiene nachhaltig zu fördern. In Kontakt mit den lokalen Behörden steht Frey Perez dabei nicht. Stattdessen geht sie ein paar Tage vor ihrem Besuch direkt auf die Schulen zu und erklärt den Verantwortlichen ihr Anliegen.

«Da sind die Leute meistens spontan und unterbrechen den Unterricht.»

Heute passt ihr Gepäck längst nicht mehr in einen Koffer. 2019 füllte sie erstmals einen ganzen Schiffscontainer mit Tausenden Zahnbürsten, Kleidern und sogar Möbelstücken. Die Zahnbürsten erhält sie unter anderem vom Zahnbürstenhersteller Trisa in Triengen oder der Krienser Firma Curaprox.

Ein Kässeli in der Zahnarztpraxis und Sachspenden von Patientinnen und Bekannten

In der Zahnarztpraxis in Hildisrieden, in der Frey Perez arbeitet, steht ein Kässeli für ihr Projekt, und von den Patientinnen und Patienten oder Bekannten erhält sie immer wieder Sachspenden wie Kleider oder gar Möbel. Mit dem Geld, das sie bekommt, bezahlt sie den Transport der Güter sowie Helferinnen und Helfer vor Ort.

Alles anzeigen

So geht ein Teil der Spenden an eine Zahnfee, die in Haiti, dem Nachbarland der Dominikanischen Republik, mehrmals im Jahr Kinderheime besucht und den Mädchen und Buben die Mundhygiene näher bringt. Frey Perez bezahlt die Frau auch jetzt, wo sie die Kinderheime während der Coronapandemie nicht besuchen kann.

Das Virus beeinträchtigt Frey Perez' Projekt zudem in zweierlei Hinsicht: Sie kann auf absehbare Zeit nicht mehr in die Dominikanische Republik reisen. Und das Zwischenlagern der Sachspenden kostet sie Geld, dass sie sonst für weitere Reisen aufwenden könnte. Aufgehoben ist «Bella Risa» deswegen aber nicht, höchstens aufgeschoben.

Mehr Informationen zu Daniela Frey Perez' Projekt gibt es auf www.bellarisa.ch