Wie im Krieg: 1971 verwüstete eine missglückte Sprengung die Luzerner Kleinstadt Der Abriss der alten Kaserne sollte den Weg für die moderne Stadtentwicklung ebnen. Doch dabei ging einiges schief. Die Pannen sind ein Symbol für die bis heute klaffende städtebauliche Wunde am Kasernenplatz. Robert Knobel 05.08.2020, 11.35 Uhr

Das Luzerner Stadtarchiv stellt in regelmässigen Abständen neue Bildergalerien zu historischen Themen aus seinem Archivschatz online. In der neuesten Ausgabe sind eindrucksvolle Bilder vom Abriss der alten Kaserne enthalten. Die Infanteriekaserne aus dem 19. Jahrhundert, die zu ihren besten Zeiten weit über 1000 Soldaten beherbergte, fiel am 15. April 1971 der Stadterneuerung zum Opfer.