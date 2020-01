Wie weiter auf dem Bramboden? Die Seminarhotel AG ist Konkurs – der Betrieb schon länger eingestellt Die AG, welche das Seminarhotel Bramboden zuletzt betrieb, ist am Ende. Seit mehreren Jahren wird ein Käufer für das seit April 2019 unbenutzte Objekt gesucht. Die Gemeinde Romoos bedauert diese Entwicklungen. Janick Wetterwald 20.01.2020, 16.50 Uhr

Das Seminarhotel Bramboden ruht. Der markante Bau mitten in idyllischer Landschaft in Bramboden auf dem Gemeindegebiet Romoos ist seit April 2019 unbenutzt. Seit 2012 war das Hotel im Besitz der Seminarhotel Bramboden AG. Die letzten Jahre suchte die Firma vergeblich einen Käufer. Nun meldetet die AG den Konkurs an.