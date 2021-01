Kommentar Wiedereröffnung der Luzerner Skigebiete: Die Situation ist haarsträubend Kurz vor einem möglichen neuen Lockdown öffnet Luzern seine Skigebiete wieder – begleitet von einem abstrusen Regelwerk. Christian Peter Meier 06.01.2021, 19.13 Uhr

Die Luzerner Regierung gibt dem Druck der eigenen Skigebiete nach: Ab morgen dürfen auch sie Pisten öffnen. Dies nachdem in den umliegenden Kantonen längst fröhlich gebrettert wird. Letzte Woche noch hatte die gleiche Luzerner Regierung vor einem drohenden Kollaps gewarnt, weil offene Skigebiete die bereits vollen Spitäler gleich doppelt belasten würden – durch noch mehr Covid-19-Betroffene und durch solche mit Skiverletzungen.

Nun ist die wünschbare Harmonie in der Zentralschweiz vermeintlich wiederhergestellt. Zum Haare raufen ist die Situation trotzdem: Denn der (verständliche) Widerstand der Luzerner Skigebiete und der Versuch der Regierung, sich trotz Kehrtwende keine Blösse zu geben, haben zu einem abstrusen Regelwerk geführt. So dürfen die Bergbahnen nur zwischen Donnerstag und Sonntag laufen. Ausserdem müssen schwarze Pisten ebenso geschlossen bleiben wie Schlittelstrecken. Und: Mitarbeitende mit «direktem Kundenkontakt» haben sich wöchentlich testen zu lassen. Allerdings aber eben nur jene in Skigebieten, nicht etwa jene im Migros oder im Coop.

Mit der zeitlichen und räumlichen Konzentration der Snowboarderinnen und Skifahrer schafft die Regierung letztlich genau das, was sie ursprünglich vermeiden wollte – gefährliche Hotspots. Die nicht kommunizierte Botschaft des jüngsten Entscheids lautet darum: Wer unbedingt Skifahren will, soll dies bitte weiterhin irgendwo anders tun.