Wiedereröffnung der umgebauten «Le Piaf» und «Lucide» im KKL Luzern Mit der Wiedereröffnung mehrerer Restaurationsbetriebe vom 11. bis 13. Mai nimmt das KKL Luzern schrittweise einen Teil seines Betriebes wieder auf. Zudem wird zum ersten Mal der neue Eingang in Richtung Europaplatz geöffnet. 08.05.2020, 15.00 Uhr

Die umgebaute Deli Cafébar Le Piaf im KKL Luzern. Bild: PD

Bei den Restaurationsbetrieben des KKL Luzern kehrt ab kommendem Montag wieder etwas Normalität ein. Am 11. Mai eröffnen die komplett umgebaute Deli Cafébar Le Piaf und die Sommerbar Dock 14. Einen Tag später folgen das Café im Kunstmuseum und die Sommerbar Dock14. Das ebenfalls umgebaute Restaurant Lucide wird am 13. Mai seinen Betrieb aufnehmen, wie das KKL Luzern mitteilt.

Das umgebaute Restaurant Lucide im KKL Luzern. Bild: PD

Am Montag um 10.30 Uhr wird das KKL Luzern zum ersten Mal den neuen Eingang in Richtung Europaplatz öffnen. Dies ist laut Mitteilung für das KKL Luzern «ein historischer Moment, da wir die Fassade des Gebäudes zum ersten Mal verändert haben, was bei unserem Haus wirklich einzigartig ist».