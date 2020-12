Wiederholte Corona-Verstösse Zuger Regierung greift durch: Restaurant Raten in Oberägeri wird für eine Woche geschlossen Jetzt wurde es dem Regierungsrat zu bunt. Er verfügte per sofort eine einwöchige Schliessung des bekannten Gasthauses Raten zwischen Biberbrugg und Oberägeri. Es geht einmal mehr um das Corona-Schutzkonzept. Geri Holdener, bote.ch 07.12.2020, 09.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eigentlich wäre auf dem Raten alles parat für einen frohen Start in die Wintersaison. Der Schnee ist da, der Kinderlift läuft. Aber am Samstag blieben die Gäste in der Kälte stehen. Das Restaurant hat unverhofft geschlossen. «Wir sind ab dem Samstag, 12. Dezember, wieder für sie da», schreibt das Raten-Team auf einem Zettel an der Eingangstür.