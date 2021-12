Escholzmatt: Vier Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Escholzmatt Auto prallt bei winterlichen Verhältnissen in entgegenkommendes Fahrzeug – vier Personen verletzt Ein Lenker hat in Wiggen auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Die Hauptstrasse zwischen Escholzmatt und Trubschachen musste vorübergehend gesperrt werden. 13.12.2021, 09.28 Uhr

Die Unfallautos blockierten die Hauptstrasse zwischen Escholzmatt und Trubschachen. Bild: Luzerner Polizei (Wiggen, 10. Dezember 2021)

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend, 10. Dezember, um 19.15 Uhr in Wiggen auf der Hauptstrasse zwischen Escholzmatt und Trubschachen, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte. Auf der leicht verschneiten Strasse kam ein Auto ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Drei verletzte Personen wurden vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht. Eine weitere Person wurde nur leicht verletzt und wird sich bei Bedarf in ärztliche Behandlung begeben.