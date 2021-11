Altishofen, Egolzwil, Nebikon und Wauwil bündeln Jugendarbeit

Wiggertal Vier Gemeinden spannen bei der Jugendarbeit zusammen – und wollen wissen, wo es noch harzt Altishofen, Egolzwil, Nebikon und Wauwil haben einen Vertrag für die gemeinsame Jugendarbeit unterzeichnet und starten eine Onlineumfrage. Jugendarbeiter Marco Straumann wünscht sich, dass damit die Projekte so richtig Fahrt aufnehmen. Sandra Peter Jetzt kommentieren 26.11.2021, 05.00 Uhr

Marco Straumann ist als Jugendarbeiter für Wauwil, Egolzwil, Nebikon und Altishofen zuständig. Diese Unterführung hat er zusammen mit Kindern und Jugendlichen anhand ihrer Ideen gestaltet. Bild: Roger Grütter (Wauwil, 27. Oktober 2021)

Ab dem 1. Januar 2022 stellen vier Luzerner Gemeinden ihre offene Jugendarbeit unter ein gemeinsames Dach. «Offen» bedeutet, dass das Angebot allen Jugendlichen zugänglich ist, unabhängig von Vereins-, Verbands- oder Pfarreizugehörigkeit und ausserschulisch stattfindet. An Bord sind die vier Gemeinden Altishofen, Egolzwil, Nebikon und Wauwil. Der Vertrag legt die Organisation, die Finanzierung und den Auftrag an die Jugendarbeit fest.

«Ich erhoffe mir, dass nun ein Schub einsetzt», sagt Marco Straumann, der als Jugendarbeiter für die vier Gemeinden im Einsatz ist und auf über 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich zurückblicken kann. Eine wichtige Aufgabe der Zusammenarbeit ist seiner Meinung nach der Ausbau von regelmässigen Jugendtreffs. In Wauwil gibt es bereits einen Treff am Mittwochnachmittag in der Zivilschutzanlage.

Die Zivilschutzanlage beim Zentrum Linde dürfen die Kinder und Jugendlichen nutzen. Marco Straumann ist beim Jugendtreff jeweils vor Ort. Teilnehmer Oliver Berchtold nutzt den Treff, um eine Wand neu zu gestalten.

Bild: Roger Grütter (Wauwil, 27. Oktober 2021)

Am Freitagabend gibt es für die Oberstufenschülerinnen und -schüler der vier Gemeinden abwechselnd im Bauwagen in Nebikon und im Pfarreiheim der Kirchgemeinde Wauwil-Egolzwil einen Treff. In Altishofen stehen bisher keine Räumlichkeiten dafür zur Verfügung. «Und der Bauwagen in Nebikon ist zu klein, zumal wir die Hygiene- und Abstandsregeln wegen Corona einhalten wollen», sagt der Jugendarbeiter. Zu den Treffs in Nebikon und Wauwil kommen zwischen 20 und 30 Kinder und Jugendliche. «Das Bedürfnis dafür ist also da», so der Jugendarbeiter. Ein Treff liesse sich auch im Wald oder in Provisorien starten, längerfristig brauche die Jugend aber fixe Räumlichkeiten, erklärt der 47-Jährige. Die Definition, wo was und zu welchem Zeitpunkt stattfinde, liege aber bei den Gemeinden. Er befürwortet regelmässige Mittwochnachmittagstreffs in mehreren Gemeinden, sagt aber auch: «Ich kann nicht überall gleichzeitig sein.»

Mitwirken statt Abschalten

Straumann hilft den Kindern und Jugendlichen dabei, Projekte umzusetzen, die sie initiiert haben. «Es ist extrem wichtig, dass sich die Jugendlichen als Teil der Gesellschaft verstehen und partizipieren, dass sie ernst genommen werden. Sie sind unsere Zukunft. Und wenn man seinen eigenen Lebensraum mitgestalten und etwas bewirken kann, fühlt man sich wohler und zugehörig», sagt der Jugendarbeiter und Vater von drei Kindern. Auch das Feedback vieler Eltern sei positiv.

Jugendarbeiter Marco Straumann hilft Jugendlichen, ein gewünschtes Projekt beim Schulhaus zu realisieren: Simon Huber und Jaqueline Spielmann graben an einem freien Nachmittag zwei Löcher, damit der Gärtner beim Sek-Pausenplatz Schattenspender für eine Pergola pflanzen kann. Bild: Roger Grütter (Wauwil, 27. Oktober 2021)

Der Jugendarbeiter organisiert auch Veranstaltungen wie etwa die Halloween-Kostüm-Party sowie mehrere Ausflüge über das Jahr hinweg verteilt, beispielsweise in den Seilpark auf Fräkmüntegg, in den Skills Park in Winterthur oder Bootstouren auf der Reuss. Für die Ausflüge bezahlen die Jugendlichen jeweils einen Teil der Kosten, 10 bis 20 Franken, selbst.

Das Budget für die Jugendarbeit 2022 beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Darin enthalten sind die Kosten für die operative Leitung und den Jugendarbeiter, für die strategische Leitung, Spesen und den laufenden Betrieb. Nicht abgedeckt sind damit Raummieten. Zur neuen «Trägerschaft Jugendarbeit» zählen neben den vier Einwohnergemeinden auch die Kirchgemeinde Egolzwil-Wauwil. Denn Marco Straumann nimmt auch die Aufgaben als Präses von Jungwacht und Blauring wahr, was die Kirchgemeinde finanziert. Die vier Gemeinden bezahlen jeweils einen fixen Sockelbeitrag plus einen nach Einwohnerzahl aufgeschlüsselten Betrag. Das Pensum von Straumann beläuft sich gemäss Vertrag für seine Tätigkeiten auf rund 60 Prozent, inklusive der Leitung des Kids- und des Sekrates von Wauwil.

Befragungen und Workshops sollen weiteren Bedarf zeigen

Um den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen noch besser gerecht zu werden, wollen die Gemeinden ein Jugendleitbild erarbeiten. Doris Zemp, Leiterin der Arbeitsgruppe Offene Jugendarbeit, ist überzeugt: «Die Begleitung von jungen Menschen in einer Orientierungsphase ist wertvoll und aufbauend für die ganze Gesellschaft.» Aktuell laufen über die Schulen eine Online-Befragung für Kinder und Jugendlichen sowie eine weitere für Vereine. Um die Sicht der 16- bis 20-Jährigen abzuholen, sitzen Jugendarbeiter Marco Straumann und Schulsozialarbeiter Reto Häfliger mit ein paar von ihnen zusammen. Am 22. Januar 2022 führt die Arbeitsgruppe dann einen Workshop mit Vertretern aller Beteiligten durch.

