Hausarzt Alexander von Kiparski bringt mit Band Burger Album raus

Willisau Dieser Hausarzt hat mit seiner Band ein Album rausgebracht: «Die Musik ist für mich wichtig, um abzuschalten» Der Willisauer Hausarzt Alexander von Kiparski ist neben seiner Arbeit ein leidenschaftlicher Musiker. Mit seiner Band will er hoch hinaus. Fabienne Mühlemann 10.06.2021, 17.00 Uhr

Es ist Feierabendstimmung. Die Stühle im Wartezimmer werden für den nächsten Tag desinfiziert, die Computer heruntergefahren, der letzte Besucher verlässt die Praxis und spaziert hinaus. Nur noch Hausarzt Alexander von Kiparski sitzt in seinem Ärztezimmer, doch viel Zeit hat er nicht. «Ich muss in einer halben Stunde zur Probe nach Zollikofen aufbrechen», erklärt er mit seiner ruhigen Stimme.

Die meisten Personen in der Region kennen Alexander von Kiparski als Hausarzt, der sich die gesundheitlichen Probleme der Patienten anhört und Diagnosen stellt. Kaum einer weiss jedoch, dass der gebürtige Stuttgarter eine grosse Leidenschaft für Musik hat und in seiner Freizeit mit seiner E-Gitarre auch mal so richtig abrockt.

Alexander von Kiparski übt mit seiner Gitarre bei sich zu Hause in Oberkirch. Bild: Pius Amrein (9. Juni 2021)

«Die Musik ist für mich sehr wichtig, um neben der Arbeit abzuschalten. Wenn man das nicht kann, läuft man als Hausarzt Gefahr, in ein Burnout zu geraten. Man ist unausgeglichener und kann nicht wunschgemäss für die Patienten da sein», sagt der 62-Jährige, der seit 1995 in Willisau arbeitet. Ausserdem sei es entspannend, beim Musizieren nicht sprechen zu müssen. «Das tue ich nämlich bereits den ganzen Tag in der Praxis.»

Eigene Berner Mundart-Songs

Die Musik habe ihn schon immer fasziniert, bereits als Schüler habe er in einer Band gespielt. «Unterricht hatte ich jedoch erst mit 50 Jahren, zuvor habe ich mir mit Büchern und Schallplatten das Spielen selber beigebracht – wie viele Rockmusiker das früher auch gemacht haben», schmunzelt von Kiparski. Hobbymässig war er schon in vielen Bands auch als Sänger aktiv. Vor drei Jahren hat sich der Präsident des Ärztenetzes Luzern Land mit seinem langjährigen Freund Sam Burger und zwei weiteren Musikern zur Band Burger formiert – benannt nach dem Leadsänger, der sich im Kanton Bern bereits einen gewissen Namen erarbeitet habe.

«Wir machen Berner Mundart, eine Mischung zwischen Folk, Pop und Rock, und schreiben eigene Songs.»

Die Band Burger (v.l. n.r.): Alexander von Kiparski, Stefan Küttel, Samuel Burger, Armand Glauser. Bild: PD

Am 27. Mai kam das neue Album «Burger: Mängisch zart u mängisch wild» auf den gängigen Musikplattformen heraus und am Donnerstagabend findet die Album Release Party in der Mahogany Hall in Bern statt. Bereits vor Corona hatten sie zusammen Auftritte, einige Lieder wurden auch schon auf lokalen Radiostationen oder auf SRF 1 gespielt. «Nun möchten wir unser Publikum vergrössern, um pro Monat etwa ein Konzert zu spielen – am liebsten in einem gemütlichen Club und nicht auf den ganz grossen Bühnen», sagt von Kiparski. Denn sein Brot verdienen müsse schliesslich keiner von ihnen mit der Musik.

Lieder handeln vom Reisen und vom Leben

Für ihre Lieder haben sie eigene Videos gedreht. So wandern sie im Song «Wunder xeh» in der Nähe von Sumiswald auf einen Hügelzug. Oder in «Stärn» – wo übrigens auch die Willisauerin Anna Mae mitsingt, «um das Album etwas vielseitiger zu gestalten» – schlendern sie durch Thun. «Die Lieder handeln von Wanderlust, Reisen, Beziehung und vom Leben. Es sind Alltagsgeschichten und sie sollen zum Nachdenken anregen. Sie haben etwas Philosophisches», sagt der mit seiner Frau in Oberkirch lebende Vater von drei Kindern. Die Texte habe Sam Burger verfasst. «Mit meiner Arbeit komme ich leider überhaupt nicht dazu, Songs zu schreiben. Vielleicht später dann, wenn ich pensioniert bin.»

Doch daran will er jetzt noch nicht denken, er werde sicher noch eine Weile arbeiten. Denn Anfang Jahr hat Alexander von Kiparski zusammen mit Manfred Wicki und fünf weiteren Ärztinnen und Ärzten in Willisau eine Gemeinschaftspraxis eröffnet, um die Hausarztversorgung in der Region sicherzustellen. Dies ergebe diverse Vorteile: «Ich bin nicht mehr so gestresst, habe den Austausch mit Kollegen, wir sind wieder auf dem neusten technologischen Stand eingerichtet und ich konnte mein Pensum reduzieren.» So habe er auch wieder mehr Zeit für die Musik. Ganz auf diese Karte hat er jedoch nie setzen wollen:

«Hausarzt ist der schönste Beruf. Ich habe Kontakt mit vielen Menschen, kann bei ihnen etwas bewirken und sie ihr Leben lang begleiten.»

Hinweis: Infos unter www.burgersongs.ch