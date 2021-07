Willisau erhält Ringli als Ortstafeln

Willisau Die mit Gettnau fusionierte Gemeinde erhält neue Ortstafeln – in Form eines Ringli Gestaltet wurden die Tafeln von der Künstlerin Annik Troxler. Sie setzte dabei auf schlicht und modern. Fabienne Mühlemann 06.07.2021, 05.00 Uhr

Ortseingangstafeln sollen Verkehrsteilnehmer in einer Gemeinde willkommen heissen und dabei eine sympathische Wirkung haben. In Willisau begrüsste zum Beispiel vor dem Coop jahrelang die Tafel mit dem Städtli die Gäste, nun wurden die Ortseingangstafeln am Montag aufgrund der Fusion mit Gettnau ausgewechselt und sieben neue an verschiedenen Eingangsstrassen aufgestellt. Die beiden Räte hatten dazu 2020 einen Studienauftrag an fünf visuelle Gestalter erteilt, den die gebürtige Willisauerin und Grafikdesignerin Annik Troxler gewann. Die Jury überzeugte dabei die Schlichtheit des Sujets, der Bezug zu Willisau und die vielseitige Verwendbarkeit, wobei das Ringli als Symbol für den Zusammenschluss zweier Ortsteile gesehen werden kann.

Künstlerin Annik Troxler und der Willisauer Stadtpräsident André Marti vor einer der neuen Ortstafeln. Bild: Pius Amrein (Willisau, 5. Juli 2021)

Das Aufstellen der Tafeln war eigentlich am 1. Januar 2021 auf die Fusion geplant gewesen, verzögerte sich aber aufgrund baurechtlicher Probleme. «Natürlich ist es schade, dass sich das Ganze hingezogen hat. Doch nun freue ich mich umso mehr, dass meine Tafeln in Willisau und Gettnau zu sehen sind», sagt Troxler. Die Idee des Ringlis sei ihr vor Ort gekommen. «Bei den vielen Werbetafeln wollte ich etwas kreieren, das auffällt und sich in Form und Farbe abhebt», sagt sie.

Das Ringli besteht aus zwei etwas auseinanderstehenden Platten mit je einem Durchmesser von rund 1,50 Meter, welche eine leichte Dreidimensionalität erzeugen. Auf dem Ringli ist das gelb-rote Logo von Willisau zu sehen, in dem das «W» zu erkennen ist. Diskussionen habe es vor allem bei der Beschriftung gegeben. «Es ist mutig, den Namen der Gemeinde auf der Tafel wegzulassen. Doch das Zeichen ohne Beschriftung hat mehr Signalwirkung und repräsentiert Willisau in visueller Form.», sagt Troxler. Die Stadt dürfe sich als kulturell reichhaltiger Ort durchaus etwas abheben und mit diesem schlichten und modernen visuellen Zeichen vorangehen.

Eine weitere Herausforderung seien auch die Dimensionen und technischen Aspekte gewesen. «Ich habe mit einem Karton-Ring getestet, wie die Tafel je nach Grösse und Entfernung wirkt», erklärt die Künstlerin. Nun glaube sie, eine gute Lösung gefunden zu haben. Etwas nervös sei sie schon, wie die Bevölkerung darauf reagieren wird. «Ich hoffe, es gefällt und die moderne Identität von Willisau wird positiv wahrgenommen. Vielleicht wird es gar ein beliebtes Fotosujet.»