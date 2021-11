Ems Troxler zeigt zum 70. Geburtstag ihre Werke

Willisau Eine Ausstellung zum 70. Geburtstag: Ems Troxler zeigt ihre Werke Die engagierte Künstlerin ist in der Region Willisau eine prägende Figur. Nun präsentiert sie ihre Bilder, die sie in den letzten 20 Jahren kreiert hat. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Ems Troxler ist vieles: Gründerin des Jugendtheaters Willisau, Kostümgestalterin, ehemalige Primarlehrerin, Mitbegründerin des Jazzfestivals, Ehefrau, Mutter, Grossmutter. Und derzeit insbesondere Künstlerin. Denn im Rahmen ihres 70. Geburtstages präsentiert sie im Rathaus Willisau einige ihrer Werke, die sie zwischen 1999 und heute realisiert hat. «Ich bin schon etwas nervös, wie die Leute auf die Bilder reagieren werden. Denn eine eigene Ausstellung habe ich noch nicht oft gemacht», sagt Troxler. So habe die Zusage an Art Willisau etwas Mut gebraucht.

Ems Troxler beim Aufbau ihrer Ausstellung im Rathaus Willisau. Bild: Manuela Jans-Koch (Willisau, 12. November 2021)

Die Künstlerin ist in der Region Willisau bestens bekannt, gerade weil sie mit ihrem Mann Niklaus «Knox» Troxler in vielen Projekten involviert war oder immer noch ist. So wurde sie 2016 mit dem Kulturpreis von der Stadt Willisau ausgezeichnet. Doch woher kommt dieses Engagement? «Es ist die Leidenschaft zur Kunst, die ich bereits als kleines Mädchen entdeckte», erklärt sie. Mit Farbstiften habe sie sich jeweils zurückgezogen und einfach gemalt. Sie wollte dann Architektin werden. «Doch es hiess, das sei nichts für Frauen. Deswegen entschied ich mich, eine Ausbildung zur Primarlehrerin zu machen.» Bis vor sieben Jahren hat die gebürtige Ruswilerin vielen Jugendlichen das Bildnerische Gestalten nähergebracht. Rückblickend sei dies ein guter Weg gewesen.

«Ich hatte Freude am Lehren und finde es immer noch wichtig, den Kindern Kreativität weiterzugeben.»

Sie zog sich für ihre eigene Kunst zurück

Eine neue Welt habe sich dann aber geöffnet, als sie ihren Mann kennen lernte: die Welt des Jazz. «Diese Offenheit und der Gegenentwurf zum Strukturierten hat mich fasziniert und geprägt.» Sie half Niklaus Troxler bei der Gründung des renommierten Jazzfestivals Willisau. Durch ihr gewonnenes Know-how in Bezug auf Koordination und Organisation baute sie in den 90er-Jahren das Jugendtheater auf. Dies lag ihr persönlich am Herzen. «Theater bietet einen Raum zur Gestaltung, was für Jugendliche sehr wichtig ist. Man kann seine eigene Persönlichkeit finden und weiterentwickeln.»

Ausstellungen hat sie noch nicht so oft gemacht. Bild: Manuela Jans-Koch (Willisau, 12. November 2021)

Auch ihre drei Töchter konnte Ems Troxler für die Kunst und die Musik begeistern. Doch neben der Familie, dem Beruf und ihren Projekten, in die sie viel Zeit investierte, geriet ihre eigene Kunst in den Hintergrund. Sie entschied sich, ein Atelier zu mieten und sich zurückzuziehen – und entdeckte die Lithografie, das sogenannte Steindruckverfahren, für sich. «Ich spürte, dass diese Form mein Weg war.» So machte sie zwei längere Aufenthalte in Berlin, wo sie jeden Tag in der Werkstatt verbrachte und das Verfahren verfeinerte. Zu Beginn druckte sie Strickmuster, dann begann sie, Textfragmente aus Zeitungen zu sammeln und setzte sie zu Collagen zusammen.

Aktuelles Projekt zum Thema Zufall

Später befasste sie sich künstlerisch auch mit den Strukturen von Nestern sowie von Obstkernen und stellte deren Einzigartigkeit in verschiedenen Varianten in den Mittelpunkt. Diese Werke werden alle in der Ausstellung zu sehen sein, in der Troxler den Besucherinnen und Besuchern Denkanstösse in einer komplexen Welt geben möchte, wie sie sagt. «Es ist ein Suchen, ein Probieren. Deshalb heisst die Ausstellung auch Versuchsanordnungen.»

Obstkerne in verschiedenen Varianten. Bild: Manuela Jans-Koch (Willisau, 12. November 2021)

Ihr aktuellstes Projekt widmet sie dem Thema Zufall. Sie würfelt hierfür täglich und ermittelt anschliessend aus den Zufallszahlen in einem Raster verschiedenartige Muster, die mit Stempeln und Farben der Lithografie auf das Blatt gebracht werden. «Zufall soll durch die Bilder als etwas Positives wahrgenommen werden, und nicht als Bedrohung.» Für sie ein Projekt, welches noch lange nicht abgeschlossen ist. «Es gibt noch viele Möglichkeiten, Zufall auszudrücken. Die gilt es noch, zu entdecken. Ich werde dranbleiben.»

Hinweis: Die Vernissage findet am Sonntag, 14. November, ab 11 Uhr im Bürgersaal, Rathaus Willisau statt. Die Ausstellung dauert vom 19. November bis 5. Dezember. Weitere Infos unter www.artwillisau.ch