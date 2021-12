Weihnachtsbaum: Familie in Willisau pflanzt selber Christbäume an

Willisau Faszination Tannenbaum: Diese Familie pflanzt seit über 30 Jahren selber Weihnachtsbäume an Markus Bürgisser hat auf seinem Hof in Daiwil 1,5 Hektaren voller Weihnachtsbäume in allen Grössen und Sorten. Sie können gar selber geschlagen werden. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 16.12.2021, 16.50 Uhr

Wenn Markus Bürgisser durch seine Weihnachtsbaumkulturen spaziert, strahlen seine Augen. Liebevoll wischt er etwas Schnee von den Zweigen, damit die Äste von der Last nicht hinuntergedrückt werden. Man spürt: Die Tannenbäume sind seine Leidenschaft. «Die Form, der Duft und das Aussehen faszinieren mich. Wenn ich mich inmitten der Bäume befinde, geht es mir einfach gut», sagt Bürgisser. Er habe mittlerweile eine richtige Beziehung zu ihnen aufgebaut. «Die Christbaumkulturen haben etwas Lebendiges an sich.»

Markus Bürgisser inmitten einer seiner Weihnachtsbaumkulturen. Bild: Nadia Schärli (Willisau, 4. Dezember 2021)

Seit über 30 Jahren pflanzt er auf seinem Hof in Daiwil, einem Ortsteil von Willisau, mit seiner Familie selber Tannenbäume an. Die Idee hatte damals ein Familienfreund. Markus Bürgisser war sofort begeistert und legte im Riedtal, etwa zwei Kilometer von seinem Bauernhaus entfernt, die erste Kultur an. Die Nachfrage wurde immer grösser, mittlerweile bewirtschaftet der 62-Jährige fünf Kulturen an drei Standorten auf etwa 1,5 Hektaren. Die Arbeit stemmt er aber nicht nur allein. «Jeweils im Herbst und insbesondere in der intensiven Weihnachtszeit kehren alle Familienmitglieder nach Hause zurück und unterstützen mich, zusammen mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern. Das schätze ich sehr.» Dann stünden alle von morgens bis abends im Einsatz.

Advent erklärt: Der Weihnachtsbaum Erste Hinweise auf geschmückte Weihnachtsbäume stammen aus der Mitte des 16. Jahrhunderts im Elsass. Die Menschen brachten während der kalten Jahreszeit immergrüne Zweige und Bäume als Symbole des Lebens in ihre Wohnzimmer. Während ärmere Familien den Baum mit raren Leckereien schmückten, leisteten sich die betuchteren Schmuck aus Glas. Die Katholische Kirche wehrte sich lange gegen den Brauch, da sie die Krippe durch den Baum bedroht sah. Schliesslich akzeptierte sie ihn im Laufe des 20. Jahrhunderts.

Doch Pflege brauchen die Bäume eigentlich das ganze Jahr über. Die Arbeit beginnt jeweils im Frühling, wenn wieder neue Setzlinge angepflanzt werden, welche dann nach rund sechs bis zwölf Jahren verkauft werden können. «Hier muss vor allem darauf geachtet werden, dass die Tannenbäume nicht zu nahe beieinander gesetzt werden, da sie sonst nicht auf allen Seiten gleich schön wachsen», erklärt Bürgisser. Danach kommen die Schafe zum Zug, welche die Gräser am Boden wegfressen. Und immer wieder müssen natürlich auch die Spitzen gerichtet und die Bäume kontrolliert werden.

Pro Jahr werden über 1000 Bäume gefällt

Zwischen Mitte November und Anfang Dezember finden die Auswahltage in der Kultur statt. Die Kundinnen und Kunden können vorbeikommen und sich in der Kultur den Weihnachtsbaum ihres Wunsches aussuchen und reservieren. Mit farbigen Bändchen wird die Wahl gekennzeichnet und das Abholdatum bestimmt. «Wir schlagen dann die Bäume auf diesen Zeitpunkt hin, damit sie so frisch wie nur möglich sind», sagt Bürgisser.

Weihnachtsbäume, so weit das Auge reicht. Bild: Nadia Schärli (Willisau, 4. Dezember 2021)

Seit Samstag läuft nun der Christbaumverkauf. Einige Kundinnen und Kunden bevorzugten dabei die traditionelleren Rot- und Weisstannen, die etwas weniger lang haltbar seien, dafür auch etwas günstiger. Mehr interessierten sich jedoch für die Nordmann- oder die Blautannen, die sehr stabil sind und – im Falle der Blautanne – einen intensiven Duft haben. Die Grösse der Bäume variiere zwischen 60 cm und vier Metern, der Preis sei jeweils von Höhe und Sorte der Tanne abhängig. «Pro Jahr schlagen wir um die 1000 Bäume», erzählt Bürgisser.

Ein fliegender Weihnachtsbaum

In einer Kultur ist das Fällen besonders heimtückisch, da sie sich an einem Steilhang befindet. «Deswegen haben wir eine Art Seilbahn installiert. Die Bäume werden im Steilen geschlagen und mittels Karabinern an einem Seil befestigt. An diesem rutscht der Baum den Hang hinunter. So wird er nicht beschädigt», erklärt der Willisauer. Ein Weihnachtsbaum vom Steilhang eigne sich insbesondere in Stubenecken, da er auf der Hangseite etwas kürzere Äste habe und somit weniger Platz beanspruche.

Insgesamt habe das Interesse an frischen und regionalen Weihnachtsbäumen in den letzten Jahren stark zugenommen. «Die Kundinnen und Kunden schätzen insbesondere das Erlebnis. So können sie zum Beispiel ihren Weihnachtsbaum in der Kultur auch selber fällen, wenn sie möchten», sagt Bürgisser. Dank der Kultur direkt neben der Christbaumausstellung sähen die Leute ausserdem die Natürlichkeit ihres Produkts. Und die Tiere auf dem Bauernhof liessen die Kinderaugen strahlen. Dies sei auch ein Grund, weswegen er den Verkauf von Weihnachtsbäumen so liebe: «Ich stelle mir immer vor, wie viele Menschen sich am 24. Dezember an unseren Christbäumen erfreuen. Das löst in mir grosse Emotionen aus.»

Hinweis: Weitere Infos unter www.willisauer-christbaum.ch

