Willisau Fussgängerin wird von Auto erfasst und stirbt noch auf der Unfallstelle Auf der Geissburgstrasse in Willisau ereignete sich am Mittwochmorgen eine Kollision zwischen einer Fussgängerin und einem Auto. Dabei zog sich die Fussgängerin tödliche Verletzungen zu. Roger Rüegger 16.12.2020, 15.47 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochmorgen eine 71-jährige Frau in Willisau schwer verletzt worden. Laut Mitteilung der Luzerner Polizei fuhr eine 49-jährige Autofahrerin um 7.30 Uhr vom Zehntenplatz in Richtung Geissburgstrasse. Als sie nach links in die Schlossstrasse abbiegen wollte, kam es zu einer Kollision mit einer Fussgängerin. Diese erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb.