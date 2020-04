Video Gebäude mitten im Städtli Willisau in Flammen – zwei Personen verletzt Am Mittwochabend brach im Gebäude der Bäckerei Schwegler ein Brand aus. Zwei Personen wurden verletzt. Aktualisiert 15.04.2020, 23.41 Uhr

(fmü/zfo) Riesige Rauchwolken über dem Städtli Willisau: Am Mittwochabend ist in einem Gebäude an der Hauptgasse 1 ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr sei gegen 21.30 Uhr informiert worden, wonach ein Balkon brenne, sagte Kommandant Guido Häfliger von der Feuerwehr Willisau-Gettnau auf Anfrage. Kurze Zeit später sei die ganze Fassade in Vollbrand gestanden. Mehrere Bewohner konnten das Haus selber verlassen. Bei zwei Personen besteht Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.