Willisau Generationenwechsel im Stadtrat: Mit dem Rücktritt von Erna Bieri und Wendelin Hodel gehen 33 Jahre Know-how verloren Die beiden prägten den Willisauer Stadtrat jahrelang, nun verabschieden sie sich von der Bevölkerung und blicken auf ihre Amtszeit zurück. Fabienne Mühlemann 31.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gleich 33 Jahre Know-how gehen mit ihnen verloren: Stadtpräsidentin Erna Bieri und Stadtammann Wendelin Hodel treten Ende Jahr ab. Bieri befindet sich seit 2008 in der Willisauer Exekutive und wurde 2011 zur ersten Stadtpräsidentin gewählt. Hodel war ab 1999 Gemeindeammann von Willisau-Land und amtet seit 2006 als Stadtammann. Die beiden sind sich einig: «Es war immer eine spannende und bereichernde Aufgabe mit grosser Verantwortung. Doch nun folgt ein Schritt in einen neuen Lebensabschnitt.»

Wendelin Hodel und Erna Bieri im Städtli Willisau. Bild: Dominik Wunderli (Willisau, 17. Dezember 2020)

Man kennt sie in Willisau bestens, immer wieder grüssen Passanten die 62-jährige FDP-Politikerin und den 63-jährigen CVP-Politiker. Sie sind in der Bevölkerung verankert, wirken in diversen Verbandsleitungen. Und wenn die beiden über ihre Stadt sprechen, geraten sie ins Schwärmen. «Willisau bietet alles, was man braucht. Wir haben ein breites Angebot an Wohnraum, an Bildungsangeboten, an Infrastruktur für Sport und Kultur sowie über hundert Vereine. Das Naherholungsgebiet ist direkt vor der Tür. Und nicht zuletzt ist es auch ein regionaler Arbeitsort», sagt Erna Bieri.

«Führungsmodell hat sich bewährt»

Ihren Rücktritt haben die beiden schon zu Beginn der Legislatur beschlossen. Grund war das praktisch gleiche Alter von vier der fünf Stadträte. «Es gehörte für mich zur Legislaturplanung, die Wachablösung gestaffelt einzuleiten», sagt Bieri. Dank dem frühen Entscheid hatten die Parteien genügend Zeit, um die Nachfolge zu regeln. «Das ist ihnen gut gelungen, ohne grosse Zerreissproben», so die Willisauerin. André Marti (FDP) als Stadtpräsident und Daniel Bammert (CVP) als Stadtammann wurden dann auch deutlich in ihre Ämter gewählt.

Für die Bevölkerung hatten Bieri und Hodel immer ein offenes Ohr, auch als Stimmen zur Überarbeitung des Führungsmodells laut wurden. Der Stadtrat ist für die strategische Führung der Gemeinde zuständig. Die operative Führung obliegt der Geschäftsleitung mit ihren Abteilungsleitern, welcher Hodel vorsteht. «Eine externe Evaluation kam erfreulicherweise zum Schluss, dass sich das Modell bewährt», so Bieri. «Wir haben keine Ressorts und geben der Geschäftsleitung unsere gemeinsamen Leitziele vor.»

Erna Bieri.

Bild: Dominik Wunderli (Willisau, 17.12.2020)

Dennoch sei man als Delegierter auch exponierter und biete mehr Angriffsfläche, da man die Geschäfte aus allen Abteilungen vertritt. Man eckt an – auch in der Bevölkerung. So musste sich Hodel vor vier Jahren einer Kampfwahl stellen. «Es war ein persönlicher Angriff auf meine Person, das war schon eine spezielle Situation. Doch man muss damit umgehen können. Wer sich einsetzt, setzt sich auch aus.»

Als Regionalzentrum gestärkt

Das Führungsmodell, welches 2008 eingeführt wurde, ist nur eines von vielen erreichten Meilensteinen. Einer der wichtigsten war die Zusammenführung der beiden Gemeinden Willisau-Land und Willisau-Stadt im Jahr 2006. Wendelin Hodel, der sieben Jahre lang Gemeindeammann von Willisau-Land war sagt: «Wir konnten dadurch Willisau als Regionalzentrum stärken und Offenheit gegenüber anderen Gemeinden zeigen. Das Vertrauen, das dabei entstand, hat sicher auch zur erfolgreichen Fusion mit Gettnau beigetragen.»

Diese vom Künstler Erwin Grüter installierten Pfosten waren entlang der Grenze zwischen Willisau-Stadt und Willisau-Land aufgestellt worden. Sie demonstrierten eine Grenze, die ohne weiteres durchzubrechen ist. Bild: Guido Röösli (Willisau, 8. März 2003)

Weiter erwähnt Hodel die beiden Zonenplanrevisionen, welche relativ problemlos über die Bühne gingen sowie auch den Hochwasserschutz mit der Umfahrung Hergiswil. Hodel: «Dadurch konnten wir die Altstadt zur Begegnungszone umgestalten.» Und auch das Generationenprojekt «Im Grund» mit den Kindergärten sei ein zukunftsweisender Schritt. Das einzige Geschäft, für welches an einer Gemeindeversammlung keine Mehrheit gefunden wurde, war der Hochwasserschutz an der Seewag. Als Folge davon wurde auch das Budget abgelehnt. «Das war die Enttäuschung, die wir erlebt haben. Wir hatten eine gute Lösung, doch den Willen der Bevölkerung gilt es zu akzeptieren», so Hodel.

Die Enziwigger soll ausgebaut werden und die Strasse verlegt.

Bild: Fabienne Arnet (Willisau, 6. November 2006)

Höhere Ansprüche im Gesundheitsbereich

Neben der Parkplatzbewirtschaftung, welche derzeit für Gesprächsstoff sorgt, werden den neuen Stadtrat vermutlich auch die Folgen der Coronapandemie und die Entwicklung der Finanzen beschäftigen. Weitere Herausforderungen sehen Bieri, die in der Verbandsleitung des Sozialberatungszentrums Kesb Willisau-Wiggertal und im Vorstand der Spitex Willisau mitwirkt, und Hodel, der Verbandsleitungsmitglied im Alters- und Pflegezentrum Waldruh ist, im Altersbereich. «Es gilt den verändernden gesellschaftlichen Trends Rechnung zu tragen. Der ambulanten Versorgung sowie dem betreuten Wohnen kommt in Zukunft wohl noch eine grössere Bedeutung zu», sagt Bieri.

Doch die beiden sind überzeugt, dass ihre Nachfolger dies meistern werden. Hodel:

«Es findet ein Generationenwechsel statt und die drei bisherigen Stadträte sorgen für Kontinuität. Ich bin zuversichtlich, dass es erfolgreich weitergeht.»

Wendelin Hodel. Bild: Dominik Wunderli (Willisau, 17.12.2020)

Die Abtretenden loben die stets gute Diskussionskultur im Willisauer Stadtrat. «Wendelin und ich haben uns immer ideal ergänzt», sagt Bieri. «Es ist wichtig in einer Kollegialbehörde als Team zu funktionieren, das nach Aussen mit einer Stimme spricht.»

Doch nun verabschieden sich die beiden von der Politik und widmen sich ihren eigenen Projekten. Bieri: «Es war mit der Fusion und der Pandemie ein anspruchsvolles Jahr. Nun freue ich mich, wieder mehr Zeit für persönliche Beziehungen und Interessen zu haben, wie Reisen, Lesen oder im Garten zu arbeiten. Es wird sicher nicht langweilig.»