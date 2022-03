Willisau: Theater-Compagnie der Kantonsschule zeigt «13 Leben»

Willisau Hier dürfen Jugendliche ausprobieren: Theater-Compagnie der Kantonsschule zeigt «13 Leben» Im Stück von Fin Kennedy leisten die 14- bis 20-Jährigen einen Einsatz, der weit über den normalen Schulalltag hinaus reicht. Yvonne Imbach 07.03.2022, 05.00 Uhr

Die Theater-Compagnie der Kantonsschule Willisau zeigt ab Mittwoch ihre neue Produktion «13 Leben», ein spannendes Stück von Fin Kennedy. Der Einsatz der Schülerinnen und Schüler zwischen 14 und 20 Jahren geht über den normalen Schulalltag hinaus. Die Zweit- bis Fünftklässler haben nämlich auch die Hälfte ihrer Fasnachtsferien an die Probezeit herangegeben. Die Spielfreude und die Ernsthaftigkeit der jungen Spielenden ist sehr gross, von «Pflicht» keine Spur.

Proben der Theater-Compagnie zum Stück «13 Leben». Bild: Pius Amrein (Willisau, 2. März 2022)

Für die Dramaturgie ist Georges Reber zuständig, zum dritten Mal führt Eva Lichtsteiner Regie. Sie hat 2011 ihre ersten Schauspielerfahrungen auch hier gesammelt. Heute studiert sie Germanistik, Theaterwissenschaft und Geschichte in Bern. «Es ist etwas ganz Besonderes und eine grosse Ehre, hier Regie zu führen, da es der Ort ist, an dem man selber erste Theaterschritte gegangen ist», sagt Lichtsteiner. «Entsprechend möchte ich diese Begeisterung unbedingt weitergeben. Das engagierte, begabte Ensemble vereinfacht mir die Arbeit sehr, da sie viele eigene Ideen einbauen.» Ihre Regieanweisungen sind immer klar und auf Augenhöhe: «Verkauf deinen Satz als Megainfo!» fordert sie etwa.

Weiterer Einblick in die Proben. Bild: Pius Amrein (Willisau, 2. März 2022)

Warum ist das Fach Theater an einem Gymnasium wichtig? «Gerade junge Menschen brauchen einen Ort, an dem sie sich selber ausprobieren können, in neue Rollen schlüpfen und all das sein, was sonst nicht geht. Das bietet das Freifach Theater, das sich aber natürlich noch durch weitere Besonderheiten auszeichnet: Gemeinsam als Gruppe erarbeitet man eine Produktion, ist also Teil eines grossen Ganzen, was den Zusammenhalt unter den Schülerinnen und Schülern unglaublich stärkt», so die Regisseurin.

Hinweis: Öffentliche Aufführungen: 9. und 11. März, 19.30 Uhr, Aula Kantonsschule Willisau. Keine Reservation, Eintritt frei, Kollekte.