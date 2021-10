Die neue SP-Vizefraktionspräsidentin Anja Meier aus Willisau

Willisau Neue SP-Vizefraktionspräsidentin: Anja Meier wünscht sich mehr Mut und Offenheit von der Luzerner Politik Anja Meier (24) ist neue Vizefraktionspräsidentin der SP im Kantonsrat. Sie bezeichnet sich als wissbegierig und reflektiert – und will die Perspektive der progressiven und jungen Menschen einbringen. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Anja Meier hat einen rasanten Aufstieg hinter sich: Im Dezember 2018 trat sie der SP Willisau bei, vier Monate später wurde sie von der Stimmbevölkerung des Wahlkreises auf den ersten Ersatzplatz für den Kantonsrat gewählt, und im Sommer 2020 rückte sie für Sara Agner ins Parlament nach.

Seit kurzem ist sie Vizefraktionspräsidentin – und dies im Alter von 24 Jahren. Dieses hohe Tempo überrascht sie selbst: «Bei den Wahlen 2019 habe ich mich noch als ‹Listenfüllerin› gesehen. Das neue Amt sehe ich als grosse Chance und Ehre», sagt Meier. Sie wolle insbesondere die Perspektive der progressiven und jungen Menschen einbringen.

Bei ihr geht es steil aufwärts: SP-Kantonsrätin Anja Meier. Bild: Pius Amrein (Willisau, 14. Oktober 2021)

Ihren Erfolg 2019 begründet sie mit verschiedenen Faktoren. «Es war sicher von Vorteil, dass ich in ein paar Vereinen aktiv war und man mich daher kennt. Die Leute wussten, dass ich kein linkes ‹Schreckgespenst› verkörpere.» Zu dieser Zeit sei ausserdem spürbar gewesen, dass in der männlich und bürgerlich dominierten Luzerner Politik wichtige Stimmen fehlen. «Durch die Frauenbewegung und die Diskussionen um Gleichstellung war die Bevölkerung sensibilisierter dafür, diverse Kräfte einzubinden.» Bei den nächsten Wahlen 2023 werde dies noch deutlicher, ist sie überzeugt: «Die Zusammensetzung der Regierung wird dann ebenfalls weiblicher und linker sein.»

Kopfmensch mit starkem moralischen Kompass

Zu wenig Frauen in der Politik – dieser Umstand hatte sie überhaupt dazu bewogen, einer Partei beizutreten. «Ich sagte mir: Anja, sich beklagen ist gut, aber etwas machen ist besser. Ich wollte ein Zeichen setzen.» Auch einige Ereignisse in ihrer Jugend veranlassten sie dazu, sich mit der Politik im Land auseinanderzusetzen. Als deutsch-schweizerische Doppelbürgerin interessierten sie zum Beispiel die Flüchtlingskrise oder die Darstellung von ausländischen Personen in den Medien. Und als Schülerin der Kanti Willisau auch die Sparpakete im Bildungsbereich.

Ihre Anliegen kann sie nun im Kantonsrat direkt anpacken. «Es gibt natürlich einige Personen im Parlament, die nicht auf eine junge linke Frau vom Land gewartet haben. Doch ich lasse mir die Freude am Amt nicht nehmen und habe auch von bürgerlicher Seite viele positive Reaktionen erhalten», sagt die Willisauerin. Sie sei ein Kopfmensch mit starkem moralischen Kompass und bemüht, eine Diskussion stets auf der Sachebene zu führen.

Die Studentin hat in ihrem ersten Kantonsratsjahr sechs Vorstösse eingereicht. Dabei ist ihr Transparenz in der Politikfinanzierung ein besonderes Anliegen. «Transparenz bei grossen Geldflüssen ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal einer Demokratie, im Kanton Luzern sind wir hier aber sehr steinzeitlich unterwegs. Dabei wäre sie ein gutes Mittel, um das Vertrauen in die Politik wieder zu stärken.»

Weiter setzt sie sich für politische Partizipation, Gleichstellung oder Digitalisierung ein – wobei, eigentlich könne sie sich für alles begeistern.

«Ich war schon immer ein wissbegieriger Mensch und vertiefe mich gerne in Themen.»

Das beweist auch die eindrückliche Note 6, mit welcher sie die Matura abschloss. Gibt es auch etwas, das sie nicht kann? «Sport und Kunst sind nicht so mein Ding», sagt Anja Meier lachend und führt aus: «Ich habe schon immer gerne gelernt. Erholung ist für mich nicht, tagelang am Strand zu liegen, sondern einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen. Das gibt mir Energie und Motivation.»

Erfahrungen in Brüssel gesammelt

So kommt es, dass sie nebst Engagements in Vereinen wie dem Blauring Willisau ihren Master an der Universität Genf in Europastudien und Internationalen Beziehungen absolviert. Ausserdem hat sie ein halbes Jahr in Brüssel für den Schweizerischen Nationalfonds im Bereich der europäischen Forschungspolitik gearbeitet und war weitere fünf Monate für das Aussendepartement bei der Ständigen Vertretung der Schweiz bei der Nato tätig.

Das Studium bringe ihr ein breites und interdisziplinäres Allgemeinwissen und zeige dabei auch gewisse Unterschiede zwischen der Romandie und der Zentralschweiz auf. «Ich bedaure manchmal, dass wir in Luzern nicht auch offener für Veränderungen sind. Wir belassen etwas, weil es schon immer so war und wir es gar nicht anders kennen. Das ist für mich nicht zufriedenstellend. Ich wünsche mir etwas mehr Mut von der Politik.»

Bild: Pius Amrein (Willisau, 14. Oktober 2021)

Das klingt nach einer Ansage. Liebäugelt sie bereits mit einem höheren politischen Amt? «Sag niemals nie», sagt Anja Meier schmunzelnd. «Aber im Moment gefällt es mir, wo ich bin. Meine Priorität liegt beim Kantonsrat und der SP auf der Landschaft. Ich will meine Arbeit gut machen und mich noch besser in die Dossiers vertiefen.»

Nächstes Jahr schliesst sie ihren Master ab, die internationale Karriere habe sie aber zu Gunsten der Politik zunächst aufgeschoben. «Beruflich will ich mich in Richtung Deutschschweiz orientieren. Und wenn für mich die Politik dann mal vorbei ist, will ich einen humanitären Einsatz im Ausland leisten. Zum Glück habe ich mit 24 noch viele Jahre vor mir.»