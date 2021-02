Willisau Jugendliche entwenden Stapler und begehen damit mehrere Sachbeschädigungen Unbekannte haben auf einem Gewerbeareal in Willisau diverse Sachbeschädigungen verübt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Polizei sucht Zeugen. 02.02.2021, 14.02 Uhr

(pw) Unbekannte Jugendliche haben am frühen Samstagmorgen, 30. Januar, im Gewerbegebiet Steinmatt in Willisau diverse Sachbeschädigungen verübt. Wie die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung vom Dienstag schreibt, haben sie vor Ort einen Stapler entwendet und sind damit mehrfach um das Gewerbegebäude gefahren.