Willisau Rechnung schliesst mit sattem Plus ab Auch dank des Fusionsbeitrags des Kantons Luzern sehen die Zahlen für das Jahr 2021 sehr gut aus. 07.04.2022, 20.47 Uhr

Blick auf das Untertor. Bild: Manuela Jans-Koch (Willisau, 12. November 2017)

Die Rechnung der Stadt Willisau für das Jahr 2021 schliesst mit einem Plus von rund 8,5 Millionen Franken ab. Das teilte der Stadtrat mit. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von rund 6,9 Millionen Franken. Der Gesamtaufwand beträgt rund 86 Millionen Franken.

Verantwortlich für das sehr positive Jahresergebnis ist auch der einmalige Fusionsbeitrag des Kantons Luzern. 7 Millionen Franken hat Willisau aus der Kantonshauptstadt für die Fusion mit Gettnau erhalten, die per Januar 2021 wirksam wurde.

«Der positive Jahresabschluss kam durch eine hohe Budgetdisziplin und Mehreinnahmen bei den Sondersteuern, tieferen Zinskosten sowie Einnahmen aus einem Liegenschaftsverkauf zu Stande», schreibt der Stadtrat in seiner Mitteilung. Hingegen hätten sich die Folgen der Coronapandemie negativ auf die Rechnung ausgewirkt. «So konnten unter anderem die üblichen Einnahmen beim Sportzentrum (Hallenbad, Belegungen, Bed&Sport) nicht erreicht werden», schreibt der Stadtrat. Weiter habe es in den Bereichen Politik und Dienstleistungen, Gesundheit und Soziales sowie Bau und Infrastruktur Mehrkosten gegeben. «Besonders der Unterhalt der Gemeinde- und Güterstrassen hat infolge der starken Regenfälle im Sommer 2021 höhere Kosten verursacht», so der Stadtrat.

Die Nettoinvestitionen sind mit 4 Millionen Franken rund 3,3 Millionen Franken unter Budget geblieben. Verschiedene Bauprojekte würden in den kommenden Jahren ausgeführt und abgerechnet. (dlw)