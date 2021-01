Gastronomie Im Restaurant Untertor kehrt wieder Leben ein: «Baan Thai» kommt nach Willisau Die neue Pächterin will der Bevölkerung die thailändische Küche näherbringen. Die aktuelle Situation mit der Coronapandemie sieht sie auch als Chance. Fabienne Mühlemann 28.01.2021, 16.30 Uhr

Das Willisauer Städtli erhält sein Restaurant Untertor zurück. Nachdem es im Januar 2016 bis auf die Mauern niedergebrannt ist – die Polizei vermutete Brandstiftung, der ehemalige Pächter wurde jedoch freigesprochen –, beginnt ein neues Kapitel für das Restaurant am Eingang zum Städtli.

Die Feuersbrunst beim «Untertor» im Jahr 2016. Bild: Luzerner Polizei

Die Eigentümerfamilie hat es nach dem Brand wieder komplett renoviert. Nun, rund zwei Jahre nach der Vollendung, hat man eine geeignete Pächterin gefunden: Kelly Bucher-Phatharathiwakorn, Geschäftsführerin des «Baan Thai» in Sursee, übernimmt das Restaurant. Das neue Baan Thai Untertor Restaurant wird am 4. Februar eröffnen – zu Beginn als Take-away, bis der Bund die Gastro-Betriebe wieder aufmachen lässt.

Pächterin Kelly Bucher-Phatharathiwakorn in den Räumlichkeiten des neuen Baan Thai Untertor Restaurants.

Bild: Pius Amrein (Willisau, 25. Januar 2021)

Von Anfang an gepasst

Bucher, welche in Sursee bereits in der Unterstadt und im Focus Hotel ein Baan Thai Restaurant betreibt, hat das «Untertörli» per Zufall entdeckt. «Ich war nicht aktiv auf der Suche nach einem neuen Standort. Aber, als ich einmal im Willisauer Städtli unterwegs war und das leerstehende Lokal sah, musste ich einfach zuschlagen», sagt die 49-Jährige. Mit dem Eigentümer habe sie sich auf Anhieb gut verstanden, und die Lage, die Ausstattung sowie die Aussicht habe sie gleich überzeugt. «Es hat einfach alles von Anfang an gepasst.»

Bis zur Eröffnung bleibt noch einiges zu tun. Doch dass sich die Bevölkerung über die Wiedereröffnung freut, ist unbestritten. Bei einem Besuch vor Ort klopft es prompt an der Tür – ein älterer Herr will die Telefonnummer, damit er für vier Personen später eine Reservation machen kann. «Ich muss unbedingt noch Visitenkarten drucken», sagt Bucher schmunzelnd. Und sie meint: «Die Menschen hier sind so freundlich.»

Bilder vom Januar 2020 nach der Renovierung:

Der Boden besteht aus Echtholz, die Theke ist vorne mit Schubladen versehen, damit man dort das Besteck verstauen kann. Bild: Patrick Hürlimann,

Willisau, 23. Januar 2020 Die Fenster sind gross und man kann das Treiben im Städtli beobachten. Bild: Patrick Hürlimann, Willisau, 23. Januar 2020 Eine Tapete mit Wald-Sujet sowie Eulenköpfe mit Leuchtaugen zieren eine Wand. Bild: Patrick Hürlimann,

Willisau, 23. Januar 2020 Die Küche im Obergeschoss. Bild: Patrick Hürlimann, Willisau, 23. Januar 2020 Aussicht aus der Küche ins Städtli. Bild: Patrick Hürlimann, Willisau, 23. Januar 2020 Sicht auf das Restaurant beim Untertor. Bild: Patrick Hürlimann, Willisau, 23. Januar 2020 Der Miteigentümer Walter Geiser vor der Theke. Bild: Patrick Hürlimann, Willisau, 23. Januar 2020

Das Restaurant wird – wenn alles wieder normal läuft – jeweils von Dienstag bis Sonntag offen sein, am Mittag von 11.30 Uhr bis 14 Uhr und abends von 17 Uhr bis 22.30 Uhr. Für 15 Franken kann man sich jeweils mittags am Buffet bedienen. A-la-carte-Gerichte wie Pad-Thai-Nudeln, verschiedene Currys oder Poulet Süss-Sauer gibt es rund um die Uhr. Auch Take-away ist immer möglich. Die Zutaten sind original thailändisch, vieles ist hausgemacht. «Wir wollen der Bevölkerung die thailändische Küche näherbringen», sagt Bucher, die mit ihrem Mann in Büron wohnt.

Das Baan Thai Untertor Restaurant wird ihre Nichte, Phimvipar Khumdee, leiten. Die 31-Jährige arbeitet derzeit im «Baan Thai» in Sursee und macht nun das Wirtepatent. «So bleibt das Geschäft in der Familie.» Kelly Bucher selber wird weiterhin in Sursee, zwischendurch aber auch in Willisau, arbeiten. Für ihr neues Lokal hat sie ausserdem Personen aus der Region angestellt. Diese werden derzeit im Focus Hotel in der Küche eingelernt.

Viele Stammkunden in Sursee

Ihre Leidenschaft zum Kochen entdeckte Kelly Bucher erst spät. Die Nordthailänderin, welche im Jahr 2004 in die Schweiz kam, wollte zuerst einen Coiffeur-Laden eröffnen. «Bei den Behörden hiess es jedoch, dass das erst in rund drei Jahren möglich sei. Damit war für mich ein Traum geplatzt.» Daraufhin eröffnete sie einen Thai-Shop in Sursee. «Eines Tages fragte mich der Besitzer des Lokals in der Unterstadt an, ob ich Interesse an einem Thai-Take-away hätte. So kam es zum ersten Baan Thai Restaurant.» Noch immer laufe das Lokal gut, insbesondere am Wochenende kämen trotz Coronapandemie viele Leute vorbei, um Essen abzuholen.

«Wir haben mittlerweile schon viele Stammkunden wie Schüler oder Arbeiter. Im Focus Hotel kommen eher Neukunden vorbei.»

Und warum gerade während des Shutdowns ein neues Lokal eröffnen? «Den Vertrag haben wir im Dezember abgeschlossen. Die derzeitige Situation kann aber auch eine Chance sein.» So hätten sie genug Zeit, dass sich die Abläufe in Willisau einpendeln. «Als wir im Focus Hotel eröffnet hatten, wurden wir regelrecht überrannt. Es hat mich traurig gemacht, dass wir nicht alle Gäste zufriedenstellen konnten», erklärt Kelly Bucher. Im Moment reichen die Einnahmen, um die Miete und die Löhne zu bezahlen. Dass sie selber derzeit nichts verdiene, mache ihr nichts aus. «Man muss die Situation einfach akzeptieren, wie sie ist.»

