Porträt «Da geht es um Leben und Tod»: Luzerns dienstältester Pilzkontrolleur hört auf Seine liebste Welt ist jene der Pilze: Peter Meinen ist seit 37 Jahren Pilzkontrolleur in Willisau und seit zehn Jahren auch in Sursee, wo er nun aufhört. Die Speisepilze interessieren ihn nur noch am Rande. Susanne Balli 05.07.2021, 05.00 Uhr

654 Pilzarten lagern fein säuberlich getrocknet und verpackt in Peter Meinens Keller in Willisau. Sie sind nicht etwa zum Verspeisen dort, sondern Teil eines wissenschaftlichen Projekts, das er von 1983 bis zirka 1988 begleiten durfte. Damals ging es darum, sämtliche auffindbaren Pilze des Naturlehrgebiets in Ettiswil zu kartieren. «Fortwerfen konnte ich die Pilze nie, da hängt einfach zu viel Herz daran», sagt Meinen. Wenn der 75-Jährige von seinen Pilzen erzählt, dann leuchten seine Augen und er gerät ins Schwärmen. Dann taucht er ein in eine andere Welt, die ihn seit Jahrzehnten fasziniert, so sehr, dass er sich jede freie Minute damit beschäftigt.

Peter Meinen, Pilzkontrolleur in Willisau, mit einem Korb voller verschiedener Pilze.

Bild: Eveline Beerkircher (Willisau, 29. Juni 2021)

Peter Meinen, gelernter Heizungsmonteur und später Anlagechef verschiedener Grossanlagen in der Schweiz wie dem SPZ Nottwil und dem KKL, hat die Liebe zu den Pilzen schon als Bub durch seinen Grossvater entdeckt. 1984 hat er die eidgenössische Prüfung als Pilzkontrolleur abgelegt:

«Einen halben Punkt unter dem Maximum, aber den wollten sie mir nicht geben.»

Die Prüfung sei damals schon anspruchsvoll gewesen und heute noch schwieriger. 80 Pilze musste er genaustens bestimmen können. «Wenn man einen giftigen falsch benannte, war man durchgefallen. Aber das ist ja klar, da geht es um Leben und Tod», sagt er mit Nachdruck. Seither kontrolliert er in Willisau die Fundstücke von Hobbypilzlern. Termine gibt es nach telefonischer Vereinbarung, kontrolliert wird an einem Tischchen im Veloraum in einer Überbauung beim Bahnhofplatz Willisau, wo Meinen wohnt. Auch in Sursee, seiner Heimatgemeinde, war er die letzten zehn Jahre als Pilzkontrolleur tätig. Dort gibt er dieses Amt nun aber weiter an die jüngere Generation.

Sursee: In zehn Jahren 728,1 Kilogramm Pilze kontrolliert Die Stadt Sursee führt während der Pilzsaison eine Pilzkontrollstelle im Feuer­wehrgebäude an der Allmendstrasse. Von 2011 bis 2020 führte Peter Meinen diese Kontrollen durch. Er hatte das Amt in Sursee nach dem plötzlichen

Tod des langjährigen Pilz­kontrolleurs übernommen, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Sursee. In Sursee wird ab dieser Saison jemand anderes dafür zuständig sein. In Meinens zehnter und letzter Pilzsaison 2020 brachten 165 Personen aus 17 ver­schiede­nen Gemeinden ihre Funde zur Pilzkontrolle nach Sursee. In seinen zehn Dienstjahren hat Meinen total 728,1 Kilogramm Pilze kontrolliert. Davon waren 138,8 Kilo ungeniessbar oder zu alt. 54 Pilze waren sogar tödlich giftig.

Eine grosse Veränderung zu früher habe stattgefunden. So seien immer mehr junge Leute an Pilzen interessiert. «Früher waren es vor allem die älteren Leute, die Pilze suchten.» Heute erlebe das Pilzlen einen richtigen Boom. Doch nicht nur Pilzesammler wenden sich an ihn:

«Ich erhalte regelmässig Anrufe von besorgten Müttern und Vätern, wenn Kinder sich beim Spielen ein Pilzli vom Rasen in den Mund gesteckt haben.»

Die Eltern seien manchmal ganz ausser sich, «einige befürchten, ihr Kind sei schon vergiftet, wenn es den Pilz nur berührt hat». Er schüttelt den Kopf und sinniert: «Ganz anders ist das heute als früher, ganz anders. Aber ich habe noch alle beruhigen können.»

Pilzsuppe nach der Exkursion

Ein klassischer Pilzler ist Peter Meinen indes schon lange nicht mehr. Speisepilze sammelt er fast nur noch, wenn er eine seiner Pilzexkursionen durchführt, denn dann gibt es traditionell im Anschluss eine Pilzsuppe. «Da kann ich ja nicht mit leerem Korb dastehen», sagt er.

Die nasse und warme Witterung ist für das Wachstum von Pilzen ideal.

Bild: Eveline Beerkircher (29. Juni 2021)

Und beim Bestimmen verweigert er manchmal auch eine Antwort. Nämlich dann, wenn Leute mit Jungpilzen kommen. Diese lassen sich kaum sicher bestimmen, zu ähnliche Merkmale weisen verschiedene Pilze im jungen Stadium auf:

«Das ist das Wichtigste überhaupt: Hände weg von jungen Pilzen, das ist sonst sehr gefährlich.»

Hauptsächlich beschäftigt sich Meinen aber mit der Wissenschaft der Pilze. Er untersucht kleinste Teile seiner Fundstücke unter dem Mikroskop und bestimmt sie auf diese Weise. «Wenn ich dann den Namen des Pilzes gefunden habe, ist das für mich das Schönste.» Und er liest die neusten wissenschaftlichen Publikationen, die ihm immer wieder neue Erkenntnisse über die Natur und ihre Zusammenhänge eröffnen. Was gebe es denn Wunderbareres, als eine Leidenschaft zu haben:

«Es ist für mich die Erfüllung. Das Reich der Pilze ist so gross, ich kann im ganzen Leben nur einen Bruchteil davon erfahren. Ohne Pilze gäbe es unser Leben so nicht.»

Pilzkoryphäe als Vaterfigur

Nach seiner Pilzprüfung war Peter Meinen als technischer Leiter des Pilzvereins Willisau tätig. Später wechselte er zur Mykologischen Gesellschaft Luzern (MGL). «Ab da nahm es mir den Ärmel komplett rein.» Grund dafür war der damalige Technische Leiter des MGL, Josef Breitenbach, der mit seinem Jugendfreund Fred Kränzlin nach rund fünfjähriger Arbeit 1981 das erste von sechs Bänden der Reihe «Pilze der Schweiz» veröffentlicht hatte. Die Bücher stiessen auf grosses Echo und waren international gefragt. Meinen sagt: «Ein Wahnsinnswerk, es gibt nichts Vergleichbares in dieser Form.» Josef Breitenbach sei für ihn eine Vaterfigur gewesen. «Dank ihm war das wissenschaftliche Interesse an den Pilzen in mir geweckt.» Denn in Breitenbachs Büchern werden nicht nur die sichtbaren, sondern auch die mikroskopischen Merkmale der Pilze beschrieben, was unerlässlich sei für eine genaue Pilzbestimmung.

Genau dieser Umgang mit den Pilzen und Pilzlern im Verein MGL sei einzigartig. Meinen spricht damit die verschiedenen Interessengruppen an, die sich in der MGL treffen. Er teilt sie in drei Kategorien ein: in die Gruppe, die einfach Freude an Pilzen habe.

«Dann gibt es die Magenbotaniker, die nur an essbaren Pilzen interessiert sind.»

Und schliesslich noch die dritte Gruppe, die vom riesigen Gebiet der Wissenschaft der Pilze fasziniert sei. «In unserem Verein gibt es für alle ein Segment, schreiben Sie das unbedingt», sagt Meinen.

Ein winziger Holzbewohner im Naturlehrgebiet Ettiswil war der Fund seines Lebens. «Es war 1986 erst der sechste Fund, der weltweit nachgewiesen wurde.» Mit feierlicher Stimme fügt er an: «Der Schwarzbecher – Xylaria Holwaya muzida.»