Svitlana Stadelmann organisiert einen Spendenanlass

Krieg in der Ukraine Aus der Hilflosigkeit heraus startete Svitlana Stadelmann in Willisau eine Hilfsaktion Die gebürtige Ukrainerin hat für Hilfsbedürftige in ihrem Heimatland Geld und Güter gesammelt. Nun will sie an einem Infoanlass Interessierte über die ukrainische Kultur aufklären. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 24.03.2022, 17.00 Uhr

Ein Schlafsack, Spiele, Kleider, Windeln, Esswaren, Decken oder ein Rucksack voller Medizin: Bei Svitlana Stadelmann zu Hause stapeln sich gespendete Güter für kriegsbetroffene Ukrainerinnen und Ukrainer. Diese hat sie im Rahmen einer von ihr gestarteten Hilfsaktion gesammelt. «Ich war Ende Februar wegen Corona und dem Kriegsausbruch so erschöpft und habe nur noch geweint», sagt die gebürtige Ukrainerin, die seit 20 Jahren mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Willisau lebt. Sie wollte etwas ändern. Dann hatte sie die Idee mit der Hilfsaktion. «Dadurch hatte ich wieder eine sinnstiftende Aufgabe, das hat mich aufgeweckt», sagt sie.

Svitlana Stadelmann zu Hause mit den gespendeten Gütern. Bild: Jakob Ineichen (Willisau, 24. März 2022)

Anlass zur Aktion gab ihr ihre gute Freundin aus der Ukraine. Diese ist Prorektorin in Potawa, einer Stadt in der Ostukraine rund zwei Autostunden von der russischen Grenze entfernt, wie Stadelmann erzählt:

«Sie rief mich an und bat mich um Hilfe. Sie stellt ihr Schulhaus Hunderten von Flüchtenden als Unterkunft zur Verfügung, kann diese aber nicht genügend versorgen.»

Daraufhin verfasste Stadelmann einen Brief mit einem Hilfeaufruf, ging in Willisau von Tür zu Tür und sprach Leute auf der Strasse an. Sie schilderte ihnen die Situation und bat sie um allfällige Spenden. Als sie nach der Runde zu Hause ankam, standen erste Güter vor ihrer Tür. «Obwohl es für mich zuerst schon schwierig war, die Menschen um Spenden zu bitten, war ich schliesslich überwältigt von der Grosszügigkeit der Willisauerinnen und Willisauer», sagt die 46-Jährige. Auch benachbarte Kinder hätten sie bei ihrer Aktion unterstützt.

Infoanlass geplant

Die Geldspenden gingen an ein privates Konto, welches ihre Freundin eingerichtet habe. Die Güter würden via Botschaft in Bern an die ukrainische Grenze gelangen, wo sie verteilt werden. Nach Potawa schaffen sie es kaum, meint Stadelmann. Dafür würden sie anderen Flüchtenden zugutekommen, so die studierte Tierärztin:

«Bereits zwei volle Ladungen haben wir losgeschickt, derzeit füllen wir einen dritten Wagen.»

Um den Willisauerinnen und Willisauern zu zeigen, was mit den Gütern und Spenden passiert, hat Svitlana Stadelmann am Samstag, 26. März, um 17 Uhr im Pfarreiheim Willisau einen Infoabend geplant. Beim Anlass will sie Interessierten auch die ukrainische Kultur näher vermitteln. Und sie will weitere Spenden sammeln.

Natallia Hersche tritt auf

Auch möchte sie darauf aufmerksam machen, dass die russische Bevölkerung nicht zu verurteilen sei. «Ich habe zum Beispiel eine russische Kollegin, die Spenden für die ukrainischen Kriegsbetroffenen sammelt.» Ausserdem habe sie die schweizerisch-belarussische Doppelbürgerin Natallia Hersche, die im September 2020 in Belarus an einer friedlichen Demonstration verhaftet und zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden war, eingeladen. Für Stadelmann ist der Anlass eine Herzensangelegenheit:

«Ich schlafe derzeit nur rund zwei bis drei Stunden pro Nacht, bin die ganze Zeit in Sorge. Darum bin ich froh, wenn ich etwas machen kann.»

Sorgen macht sich Stadelmann auch über ihre Familie in der Ukraine. Sie wolle nicht in die Schweiz kommen. Nur ihre Mutter habe Stadelmann unter Tränen von dieser Idee überzeugen können. «Sie wollen bleiben und ihr Land verteidigen. Ich bin stolz auf diese Einstellung und verstehe das. Trotzdem bin ich froh, dass meine Mutter nun in Sicherheit ist.»

