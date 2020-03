Willisau und Gettnau schliessen sich zusammen Die Gemeinden Willisau und Gettnau können auf den 1. Januar 2021 fusionieren. Das haben die Stimmbürger am Sonntag entschieden. Fabienne Mühlemann 29.03.2020, 13.09 Uhr

Die Ortstafeln von Willisau und Gettnau. Bilder: Roger Grütter (11. Februar 2020)

Die Stimmberechtigten haben sich für die Vereinigung von Willisau und Gettnau ausgesprochen. In Gettnau befürworteten 81,8 Prozent die Fusion, in Willisau waren es 61 Prozent. Die Stimmbeteiligung betrug in Gettnau 66,8 Prozent, in Willisau 53,05 Prozent. Das schreiben die beiden Gemeinden in einer Mitteilung.