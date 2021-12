Willisau: Herzog & de Meuron planen Quartier auf dem Wellisareal

Willisau Weltbekanntes Architekturbüro plant neues Quartier auf dem Wellisareal In Willisau sollen auf 30'000 Quadratmetern rund 150 bis 200 Wohnungen entstehen. Der Planungsprozess befindet sich noch am Anfang. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 02.12.2021, 18.00 Uhr

Der St.-Jakob-Park in Basel, das Nationalstadion in Peking, die Allianz Arena in München oder die Elbphilharmonie in Hamburg: Das Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron ist für bekannte Bauten verantwortlich – und plant nun ein neues Quartier in Willisau. Und zwar auf dem 30'000 Quadratmeter grossen Wellisareal.

Dort entstand ab den 1930er-Jahren die ortsansässige Möbelindustrie, heute wird das Gebiet zwischen der Ettiswiler- und der Umfahrungsstrasse, der Enziwigger und den Bahngleisen vor allem als Möbellager genutzt. «Mit dem heutigen Trend zum verdichteten Bauen nach innen und der guten Lage mit der Nähe zum Städtli und zum Bahnhof kam die Idee auf, das Areal umzunutzen und in ein Wohn- und Werkraum umzuwandeln», sagt Franz Glanzmann, Geschäftsleiter der GKA Immobilien AG Willisau.

Glanzmann ist mit der Firma GKA Kaufrechtsnehmer des nördlichen Teils des Areals. Der südliche Teil gehört Privaten. Zusammen haben sie mit der Stadt Willisau während einer einjährigen Testplanungsphase abgeklärt, was auf dem Areal überhaupt möglich ist, wie man mit den Aussenräumen umgehen oder wie die Anbindung an den Bahnhof aussehen soll.

Dafür haben sie drei Architekturbüros aus dem Raum Luzern, Basel und Zürich angeschrieben, welche verschiedene Ideen und Konzeptvarianten für das Areal erarbeitet haben. Ein Beurteilungsgremium, bestehend aus den Grundeigentümern, der Stadt Willisau sowie diversen Fachpersonen, haben sich nun – wie bereits erwähnt – für die Variante von Herzog & de Meuron entschieden.

So könnte die Bachlandschaft beim Quartier dereinst aussehen. Visualisierung: PD Blick auf den Quartierplatz des Areals Visualisierung: PD Blick von der Ettiswilerstrasse auf das neue Quartier Visualisierung: PD So könnte die Spielgasse dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Viele Grünflächen als Pluspunkt

Der renommierte Name habe dabei keine Rolle gespielt, versichert Glanzmann. Überzeugt habe beim Vorschlag unter anderem die Schlichtheit der geplanten Gebäude und die Aussenräume. Auch die Etappierungsmöglichkeiten spielten eine Rolle. «Das Quartier kann nicht auf einmal realisiert werden, es braucht einen längeren Zeithorizont, in dem die Gebäude etappenweise gebaut werden können», sagt Glanzmann. Weiter weise dieses Projekt die kleinste Ausnützungsziffer aus und lasse damit am meisten Grünflächen zu.

Glanzmann betont, dass die Planungen für das Quartier noch am Anfang stehen und noch kaum detaillierte Aussagen gemacht werden können. «Wir rechnen mit ungefähr 150 bis 200 Wohnungen und einer Gewerbefläche von 6000 Quadratmetern.» Im Zentrum stehe der Gedanke eines «organischen Wachstums», also dass auf dem bereits Bestehenden aufgebaut werde. Viele der Gebäude würden eine robuste Tragwerksstruktur aufweisen, welche sich räumlich weiterentwickeln liessen. So soll auch der markante Lagerturm in der Mitte des Areals durch einen grossen Wohnturm ersetzt werden. Glanzmann sagt:

«Das Wellisareal ist ein Stück Industriegeschichte, wir wollen respektvoll damit umgehen.»

Wie hoch die Kosten für das geplante Projekt sind, könne er noch nicht sagen, dafür sei es zu früh. Nun beginne der Überarbeitungsprozess und die Verbesserungsvorschläge, welche das Beurteilungsgremium Herzog & de Meuron mit auf den Weg gegeben haben, werden überprüft. Danach startet die Vorprüfung durch den Kanton sowie das Mitwirkungsverfahren, bei dem auch die Bevölkerung involviert sein wird. «Wenn alles nach Plan läuft, rechnen wir mit einem Planungsstart ab dem Jahr 2024/2025. Doch der politische Prozess braucht Zeit.» Da das Areal zum Teil in der Arbeitszone liegt, ist eine Umzonung nötig und die Willisauer Bevölkerung kann über das Projekt abstimmen. Glanzmann hält fest: «Wir wollen uns für das Projekt Zeit lassen und nichts überstürzen.»

Hinweis: Am Freitag, 3. Dezember (17–21 Uhr, mit Anwesenheit der Architekten von Herzog & de Meuron) und am Samstag, 4. Dezember (9–12 Uhr) werden die Ergebnisse der Testplanung öffentlich ausgestellt.

Blick von der Ettiswilerstrasse auf das heutige Wellisareal. Screenshot: Google Maps

