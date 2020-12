Willisau Zwei Stunden gratis parkieren: SVP-Initiative kommt zustande Die SVP Willisau hat genügend Unterschriften für ihre Initiative zur Änderung des Gebührenreglements gesammelt. Der Stadtrat hat nun ein Jahr Zeit, diese zu prüfen und allenfalls einen Gegenvorschlag auszuarbeiten. Fabienne Mühlemann 15.12.2020, 17.19 Uhr

«Für eine praktikable, massvolle und faire Parkplatzbewirtschaftung in Willisau», lautet die Initiative, welche das 2016 erlassene Gebührenreglement ändern will. Sie fordert, dass die ersten zwei Stunden der Parkplatzbenützung auf dem gesamten Gemeindegebiet gebührenfrei werden. Die SVP Willisau hatte zwei Monate Zeit, um 500 Unterschriften zu sammeln. Mit Erfolg: Das Initiativkomitee konnte am Dienstag rund 750 Unterschriften einreichen.

Die drei Initianten v.l.: Daniel Rölli, Marcel Merz, Ruedi Stadelmann Bild: PD

«Wir hatten die benötigten Unterschriften bereits nach vier Wochen zusammen», sagt Ruedi Stadelmann vom Initiativ-Komitee auf Anfrage. Das zeige, dass es in Willisau ein Bedürfnis sei, das Parkregime besser zu regeln. «Mit der Gratiszeit wollen wir einen Anstoss geben», so Stadelmann. Das Ziel der Initiative ist, dass die Parkplätze nach wie vor bewirtschaftet, aber aufgrund von diversen Rücksprachen mit Vereinen und Gewerbebetrieben sinnvoll angepasst werden. An der Höhe der Gebühren will man nicht rütteln.

Stadtschreiber Peter Kneubühler bestätigt das Zustandekommen der Initiative auf Anfrage. Der Stadtrat habe ein Jahr Zeit, diese zu prüfen und allenfalls einen Gegenvorschlag auszuarbeiten. Wann die Initiative zur Abstimmung kommt, sei daher noch nicht festgelegt.