Willisauer Lauf: An der Spitze zeigte sich ein bekanntes Bild

Der 31. Willisauer Lauf war geprägt von sommerlichen Temperaturen. Flavia Stutz lief bei den Frauen überlegen zum siebten Sieg in Folge. Bei den Männern setzte sich Kadi Nesero zum dritten Mal in Folge durch.

Stefanie Barmet

Zum siebten Mal in Folge gewinnt Flavia Stutz den Willisauerlauf. Das Bild entstand bei ihrem Sieg vor zwei Jahren. (Bild: Philipp Schmidli, 23. September 2017)

Sommerliche Temperaturen, gute Stimmung und tolle sportliche Leistungen – das war der 31. Willisauer Lauf, an dem über 1000 Laufbegeisterte teilnahmen. Nachdem am frühen Nachmittag zahlreiche Kinder im Städtchen Willisau um den Sieg liefen, nahmen die Erwachsenen um 16.15 Uhr den 12 Kilometer langen Hauptlauf gemeinsam in Angriff. Die Finisher wurden beim Zieleinlauf vom zahlreich erschienenen Publikum gebührend empfangen.

An der Spitze zeiget sich ein bekanntes Bild: Als überlegener Sieger lief Kadi Nesero aus Rombach ein. Der Athlet des BTV Aarau setzte sich nach 2017 und 2018 bereits zum dritten Mal durch. In 40.09 Minuten war er rund 30 Sekunden langsamer als im Vorjahr. Bereits kurz nach dem Startschuss übernahm er die Führung, welche er bis ins Ziel kontinuierlich ausbauen konnte.

Flavia Stutz dominierte bei den Frauen

Dem zweitplatzierten Andreas Meyer (Willisau) nahm er gesamthaft mehr als zweieinhalb Minuten ab. Der Einheimische bestritt den Heimlauf als letzte Vorbereitung auf den Berlin Marathon vom kommenden Wochenende. Auf dem dritten Rang klassierte sich Simon Leu aus Buchrain, der eine halbe Minute auf Meyer verlor.

Noch überlegener fiel der Sieg bei den Frauen aus. Zum siebten Mal in Folge erreichte Flavia Stutz das Ziel als schnellste Frau. Die Ufhuserin im Dress der LR Gettnau benötigte für die 12 Kilometer lange Strecke 45.48 Minuten – nur acht Männer waren in diesem Jahr schneller als die 23-Jährige. Ihren eigenen Streckenrekord von 43.31 Minuten verpasste sie jedoch deutlich. Auf Rang zwei klassierte sich Anita Marti aus Grosswangen in einer Zeit von 48.25 Minuten. 26 Sekunden später folgte mit Ladina Buss (Willisau) die amtierende Schweizermeisterin im Cross-Triathlon.

Die besten Männer

Kadi Nesero Rombach 40.09 Andreas Meyer Willisau 42.41 Simon Leu Buchrain 43.13 Peter Van der Zon Luzern 43.25 Martin Kuster Luzern 44.49 Erwin Barmettler Ennetmoos 44.51 Patrik Mächler Oftringen 44.58 Egon Auchli Engelberg 45.16 Stefan Sahli Dagmersellen 46.10 Robert Hammig Sursee 46.31

Die besten Frauen

Flavia Stutz Ufhusen 45.48 Anita Marti Grosswangen 48.25 Ladina Buss Willisau 48.51 Esther Glanzmann Grosswangen 50.33 Sarah Kaspar Sempach 50.52 Jana Petr Solothurn 51.23 Tanja Häfeli Huttwil 53.25 Kesia Mächler Oftringen 54.10 Helene Galliker Luzern 54.14 Larissa Arnold Wauwil 54.27

Die vollständige Rangliste des Willisauerlaufs 2019 finden Sie hier.