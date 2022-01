Willisau/Luzern Nach Guugger-Party mit 50 Infizierten: So reagieren Fasnachtsverbände und Kanton An einer Fasnachtsparty in Willisau steckten sich dutzende Gäste mit Corona an – obwohl sie im Freien stattfand und ein 3G-Konzept hatte. Alexander von Dänikenund Sandro Renggli Jetzt kommentieren 28.01.2022, 19.47 Uhr

Am Vorfasnachtsfest «Guuggertreffen» auf dem Areal beim Zeughaus Willisau kursierte nicht nur das Fasnachts-, sondern auch das Coronavirus. Die Folge: Rund 50 Personen haben sich am «Guuggertreffen» vom 8. Januar mit Covid-19 infiziert, wie sich nachträglich herausgestellt hat, berichtete «Pilatus Today». Der Anlass der Schlössliruugger Willisau fand letztes Jahr nicht statt und heuer mit 3G im Freien. Auch die Veranstalter haben natürlich vernommen, dass es am «Guuggertreffen» positive Fälle gab. «Wir müssen damit leben», sagte der Präsident der Schlössliruugger, Peter Kurmann. Sie hätten trotzdem nur zustimmende Rückmeldungen erhalten, dass sie sich getraut haben, ein Fest durchzuführen.

In Willisau haben sich rund 50 Personen an einem Vorfasnachtsfest mit Covid-19 infiziert. Bild: Manuela Jans-Koch (Willisau, 7. Januar 2022)

Das Team des Contact-Tracing konnte die Fallhäufung auf den Fasnachtsanlass zurückführen, nachdem die rund 50 Personen dies auf dem Meldeformular angegeben haben, sagte David Dürr, Leiter der kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport, auf Anfrage. Für den Anlass habe eine Bewilligung vorgelegen, basierend auf einem Schutzkonzept, welches die Organisatoren eingereicht hätten. Fasnachtspartys mit einem 3G-Konzept würden nur bewilligt, wenn sie im Freien stattfinden. Weiter sagt Dürr: «Wir haben keine Hinweise darauf, dass die Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen nicht eingehalten worden wären», so Dürr.

Bis jetzt rund 20 Fasnachts-Grossanlässe bewilligt

Während der Anlass für die betroffenen Willisauer Fasnächtler Isolation zur Folge hat, ändert sich für den Kanton vorerst nichts. «Es besteht aktuell keine Absicht, die vom Bund definierten Vorgaben im Kanton Luzern zu verschärfen», so Dürr. Bisher seien rund 20 Gesuche für Fasnachts-Grossanlässe bewilligt worden. Neu eintreffende Gesuche würden laufend bearbeitet.

Dass sich die Willisauer Fasnächtler mit der Omikron-Variante angesteckt haben, ist sehr wahrscheinlich. Denn die Häufigkeit der Delta-Variante ist auf unter 10 Prozent gefallen, wie die wissenschaftliche Covid-Taskforce in ihrem aktuellen Bericht schreibt. Der Anstieg der positiven Fälle sei mittlerweile aber deutlich abgeflacht und der geschätzte R-Wert sei seit letzter Woche nur noch marginal über 1. Das könne darauf hindeuten, «dass ein Höchststand der Omikron-Welle erreicht sein könnte».

Wey-Zunft: Zahl auch in Schulen hoch

Die hiesigen Fasnachtsverbände sehen im Willisauer Spreader-Event keinen Grund, ihre Veranstaltungsplanung und Sicherheitskonzepte zu überdenken. Till Rigert, Pressechef der Luzerner Wey-Zunft, betont, dass es sich um einen Einzelfall handle, zumindest was Fasnachtsveranstaltungen betrifft – und dass sich dieser Tage einfach viele Leute anstecken. «Eine solche Menge an Fällen kann man momentan jede Woche an etlichen Schulhäusern zählen», so Rigert.

Der Vorfall habe daher keinen Einfluss auf die weitere Fasnachts-Planung der Wey-Zunft.

«Man kann erwarten, dass Leute, die sich nicht gesund fühlen, zu Hause bleiben»,

so Rigert. Auch an den Schutzkonzepten werde sich vorerst nichts ändern. «Die Wey-Zunft führt Innenanlässe ohnehin mit einer 2G-plus-Regelung durch.»

Auch Robert Marty, Präsident der Vereinigte, sieht keinen akuten Handlungsbedarf: «Das Traurige ist, dass das jetzt überall passieren kann.» Niemand könne etwas dafür. Er sagt weiter:

«Was nun gilt, ist, dass wir uns klar an die Regeln des Bundesamts für Gesundheit halten – konsequent und kompromisslos. Anders geht es nicht.»

Die Fidelitas Lucernensis zieht aus den Coronafällen am Guuggertreffen ebenfalls keine Konsequenzen, da sich die Gesellschaft stets an die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit halte und diese sich je nach aktuellem Pandemiegeschehen anpassen würden, bestätigt Stubenrat und Medienchef Flavio Bezzola. «Unsere vereinsinternen Anlässe finden ohnehin unter 2G-plus-Regeln statt», so Bezzola. Deshalb beeinflusse der Willisauer Spreader-Event auch die Planungen der Fidelitas nicht weiter.

Das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) und die Zunft zu Safran wollten sich derweil nicht zu dem Vorfall äussern.

