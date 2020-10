Windradverbot auf dem Lindenberg: Der Abstimmungskampf ist lanciert Fünf Windräder sind auf dem Gemeindegebiet von Beinwil im Freiamt und Hitzkirch geplant. Eine Initiative will Anlagen in Sulz, Müswangen und Hämikon verbieten. Das sei unfair, sagen die Gegner der Vorlage. Reto Bieri 19.10.2020, 20.15 Uhr

Das Windrad der Windkraftanlage Lutersarni in Entlebuch.

Bild: Roger Grütter (2. November 2019)

Auf dem Lindenberg ist ein Windpark mit fünf Anlagen geplant: vier Windräder im aargauischen Beinwil im Freiamt, eines auf Luzerner Seite in Müswangen. Doch das Projekt steht im Gegenwind. Vor einem Jahr haben Gegner eine Gemeindeinitiative lanciert, über die am 29. November abgestimmt wird. Sie will ein Verbot von Windenergieanlagen in den Hitzkircher Ortsteilen Sulz, Müswangen und Hämikon erzwingen. Vergangenen Freitag gab die Gemeinde bekannt, dass sie die Initiative ablehnt, am Montag haben die Initianten zu einer Medienkonferenz eingeladen.

Dass der Gemeinderat die Initiative ablehnt, überrascht Heiri Knaus nicht. Als Mitglied des Inivitativkomitees sowie des Vereins Pro Lindenberg, welcher sich gegen den Bau von Windrädern einsetzt, hätte sich der Hämikoner allerdings gewünscht, dass der Gemeinderat zu den geplanten Windrädern Stellung bezieht. «Die Politiker wollen sich an dieser heissen Kartoffel nicht die Finger verbrennen», glaubt er.

15 Prozent der Hitzkircher haben Initiative unterschrieben

Heiri Knaus, Präsident des Vereins Pro Lindenberg.

Bild: Eddy Schambron

Hauptargument der Initiative ist gemäss Knaus: «Auf der Aargauer Seite werden Tatsachen geschaffen, die Hitzkircher Bevölkerung kann jedoch nicht mitreden. Mit der Initiative wollen wir ihr Gelegenheit geben, sich möglichst früh zu äussern.» Momentan liegt in Beinwil das Projekt der Windpark Lindenberg AG zur öffentlichen Mitwirkung auf. Mitreden sei für Hitzkirch wichtig, weil die vier Anlagen hart entlang der Kantonsgrenze zu liegen kommen. «Was, wenn ein Windrad umfällt oder in Brand gerät?», fragt sich Knaus etwa. Viele Leute würden zudem keine Windräder wollen. Das zeige die Tatsache, dass 537 Personen unterschrieben haben – rund 15 Prozent der Hitzkircher Bevölkerung.

In den regionalen Richtplänen des Seetals und des Freiamts sind vor einigen Jahren zwar Windenergiezonen ausgeschieden worden, die Bevölkerung sei aber nicht in den Entscheidungsfindungsprozess miteinbezogen worden. Zudem sei zwischen Hitzkirch und Beinwil ein gemeinsames Vorgehen vereinbart worden. «Zum Ärger des Gemeinderats von Hitzkirch ist Beinwil nun vorgeprescht», so Knaus. Weitere Argumente der Windkraftgegner sind die Gefährdung des Grundwassers, Schattenwurf, Infraschall und tote Insekten und Vögel.

Ein Windrad des Windparks Feldmoos-Rengg in Entlebuch.

Bild: Roger Grütter (2. November 2019)

«Das sind keine Windrädchen, sondern Industrieanlagen mit einer Gesamthöhe von 229 Metern – die grössten in Europa», so Knaus. Weil die anderen Luzerner Windräder auf der Rengg und in Lutersarni deutlich kleiner sind, könnten sie nicht als Vergleich hinzugezogen werden. Statt der Windkraft solle besser die Fotovoltaik ausgebaut werden, meint Knaus.

«Die Wasserkraft könnte als Batterie dienen. Zusammen reicht das für die Stromversorgung in der Schweiz aus.»

Verbot in Hitzkirch wäre «unklug»

Während die Windenergiegegner auf dem Lindenberg seit vielen Jahren gut organisiert sind, hat sich die Befürworterseite erst kürzlich in der Interessengemeinschaft Aufwind gesammelt. Wortführer ist SP-Kantonsrat Josef Schuler aus Hitzkirch. Er betont, die Bevölkerung könne spätestens im Bewilligungsverfahren für eine Hitzkircher Windenergiezone mitentscheiden. Das sei in ungefähr zwei Jahren der Fall. Dort würden alle Fakten aufliegen, insbesondere der Umweltverträglichkeitsbericht für die Luzerner Seite. «Dass die Gemeindeinitiative diesen politischen Ablauf torpediert, finde ich unfair. Die Bevölkerung muss nun über Windräder abstimmen, ohne dass ein konkretes Projekt vorliegt. Auch die Hitzkircher sollen den Mitwirkungsprozess machen dürfen.» Zudem könne der Fall eintreten, dass in Beinwil Windräder bewilligt, aber in Hitzkirch verboten werden. «Das finde ich unklug.»

Herbert Birrer. Bild: Chris Iseli

Wenig Verständnis für die Gemeindeinitiative hat auch der Müswanger Landwirt Herbert Birrer. Er ist Initiant des Windrades auf Luzerner Boden. Wie Schuler betont auch er, das Volksbegehren nehme der Bevölkerung die Möglichkeit, im Rahmen der Zonenplanänderung basierend auf Fakten zu entscheiden. Die Planung des Müswanger Windrads ist gemäss Birrer auf Kurs beziehungsweise «etwa auf halbem Weg».

Windräder werden nicht im Naturschutzgebiet gebaut

Kantonsrat Josef Schuler stellt nicht in Abrede, dass Windräder Ängste und Vorbehalte hervorrufen. «Ich mache die Erfahrung, dass, wenn man sich vertieft mit der Windkraft auseinandersetzt, die Ängste genommen werden.» Als Beispiel nennt er die Befürchtung, das Grundwasser könne verunreinigt werden. «Es gibt wohl kein Gebiet, das dermassen gut untersucht wurde wie der Lindenberg. Es wurden Markierversuche gemacht. Man konnte nicht feststellen, dass das Grundwasser in Gefahr ist.» Es stimme auch nicht, dass die Windräder in einem Naturschutzgebiet zu stehen kommen sollen, es sei Land- und Waldwirtschaftgebiet.

Eine Prognose zum Abstimmungsausgang will Heiri Knaus nicht abgeben. Der Verein Pro Lindenberg werde auch bei einer Niederlage weiterkämpfen und den Windpark in Beinwil zu verhindern versuchen. Würde die Initiative angenommen, glaubt Knaus, dass der Kanton das Windradverbot bekämpft. Davon geht auch Herbert Birrer aus:

«Die Initiative würde wohl für ungültig erklärt, weil sie gegen übergeordnetes Recht verstösst. Das schreibt der Gemeinderat sogar in der Botschaft. Er würde damit unnötig in einen Rechtsstreit verwickelt.»

Herbert Birrer warnt, dass Hitzkirch bei einem Ja schweizweit negativ in die Schlagzeilen geraten würde. «Und zwar als Gemeinde, die sich vorsorglich, ohne dass ein konkretes Projekt vorliegt, gegen die Energiestrategie auflehnt.» Die Initiative könne zudem die vier Windräder auf Aargauer Boden nicht verhindern. «Ich bin überzeugt, dass sich die Hitzkircher von der Initiative nicht einseifen lassen und sie klar ablehnen.»