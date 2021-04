Wintersport Nochmals drei Millionen Franken mehr: Die Winteruniversade kommt noch teurer zu stehen Die Winteruniversiade ist der zweitgrösste Multisport-Anlass im Winter und musste infolge der Pandemie verschoben werden. In der fortschreitenden Planungsphase wird immer deutlicher, wie viel das kosten wird. 13.04.2021, 15.46 Uhr

Der Sporting Park Engelberg ist auch Teil der Winteruniversiade. Bild: Sporting Park

(zgc) Die Winteruniversade 2021 war schon vor einigen Monaten vom Januar in den Dezember 2021 verschoben worden. Dies hat finanzielle Folgen – im März hiess es, die Kosten für die Austragungsorte in der Zentralschweiz und in Graubünden würden 1,4 Millionen Franken höher, also 39 Millionen, betragen. Jetzt ist klar: Der Anlass wird noch mehr kosten, und zwar insgesamt 42 Millionen. Dies geht aus einer Mitteilung der Projektleitung hervor.