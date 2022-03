Wintersport Trotz fehlendem Skigebiet hat Kriens nach wie vor eine Skischule – diese wurde nun von der Stadt geehrt Die Schneesportschule Kriens sorgt dafür, dass Kinder auch ohne Skibetrieb am Pilatus den Wintersport kennen lernen. Dafür wurde deren Leiter Markus Spiekermann nun ausgezeichnet. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 28.03.2022, 08.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit einem Vierteljahrhundert engagiert sich Markus Spiekermann in der Schneesportschule Kriens – zuerst als Skilehrer, ab 2004 zusätzlich im Vorstand und seit 2018 als Leiter des Vereins. Nun hat der 48-jährige Krienser Familienvater, dessen Eltern und Bruder einst die Bäckerei Spiekermann an der Alpenstrasse führten, von der Stadt den Anerkennungspreis für gute Jugendarbeit erhalten. Dieser wird jährlich vergeben und ist mit 1500 Franken dotiert.

«Das war eine schöne Überraschung, damit hätte ich niemals gerechnet», sagt Spiekermann, der beruflich bei der Swisscom als Digitalisierungsberater für Grosskunden tätig ist. Er betont, dass hinter der Arbeit der Schneesportschule mehrere Leute stehen, die grosses Engagement an den Tag legen.

Markus Spiekermann, Leiter der Schneesportschule Kriens, in der Nähe der Überbauung Mattenhof. Bild: Dominik Wunderli (17. März 2022)

Die Vorgängerorganisation der Schneesportschule Kriens, eine Genossenschaft, wurde übrigens vor 60 Jahren gegründet. Sie besass ein Clubhaus und einen Skilift im Pilatusgebiet. Im Verlauf der 1990er-Jahre wurde dort der Skibetrieb wegen Schneemangels schrittweise eingestellt. «Darum wurde die Genossenschaft aufgelöst», sagt er.

Statt ins Pilatusgebiet geht's nun auf die Klewenalp

Frühere Mitglieder beschlossen jedoch, auch ohne «Heim-Skigebiet» weiterhin Ski- und Snowboardunterricht durchzuführen – und gründeten 1996 den Verein Schweizer Schneesportschule Kriens, so der offizielle Name. Dieser bietet im Skigebiet Klewenalp-Stockhütte am Mittwochnachmittag Skiunterricht und am Samstag Ski- sowie Snowboardunterricht an. Die An- und Rückreise erfolgt per Car. Teilnehmen können Kinder von überall, lediglich der Car-Sammelpunkt befindet sich in Kriens. Zusätzlich organisiert der Verein eine Skiwoche für Erwachsene in Bivio GR.

Als «Stadtskischule» sei man bescheidener unterwegs als früher die Genossenschaft, sagt Spiekermann. Das Clubhaus wurde veräussert, die Zahl der Kinder, die unterrichtet werden, ist deutlich tiefer. Im Pilatusgebiet seien es schätzungsweise mehrere hundert gewesen. Nun sind es samstags jeweils etwas mehr als 100, mittwochs 20 bis 30, was aber immer noch beachtlich ist, zumal Wintersport nicht mehr so stark verbreitet ist wie früher.

«Wir hatten vor rund zehn Jahren einen stärkeren Rückgang und haben dann mehr Werbung gemacht», sagt Spiekermann. Seither seien die Zahlen stabil. Beim Snowboardunterricht registriere man nach einer langen Talfahrt seit einigen Jahren gar einen leichten Zulauf – wenn auch auf tiefem Niveau. «Viel mehr Kinder könnten wir gar nicht aufnehmen, da unsere Kapazitäten begrenzt sind.» 20 Ski- sowie sechs Snowboardlehrerinnen und -lehrer zählt die Schneesportschule Kriens, auch hier seien die Zahlen in den letzten Jahren stabil geblieben. «Wir haben einen guten Mix: Einige langjährige ältere Mitglieder, aber auch junge Studentinnen und Studenten, die nachkommen.»

Keine Konkurrenz zu anderen Schneesportschulen

Das Skigebiet Klewenalp-Stockhütte verfügt über eine eigene Schneesportschule. Mit dieser stehe man nicht in Konkurrenz, sagt Spiekermann – im Gegenteil:

«Wir arbeiten gut zusammen. Wir dürfen ihre Infrastruktur mitbenutzen und helfen uns gegenseitig mit Skilehrern aus, falls mal Bedarf besteht.»

Zudem sei das Angebot anders. Die Schneesportschule Kriens bringt die Kinder ab Kriens mit dem Car ins Gebiet, bei der Schneesportschule Klewenalp-Stockhütte befindet sich der Treffpunkt im Skigebiet, die Eltern reisen mit den Kindern selbst an.

Spiekermann selbst unterrichtet nach wie vor. «Ich habe als Student angefangen, weil ich gerne Ski fahre und meine Technik verbessern wollte. Die Freude ist bis heute geblieben.» Während der Wintersaison investiere er rund zehn Stunden pro Woche in den Verein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen