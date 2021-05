Winteruniversiade Mirjam Fölmli will dafür sorgen, dass sich 1600 Athleten in Luzern wohlfühlen Die Obwaldnerin Mirjam Fölmli hat als Eventplanerin viel Erfahrung bei Sportveranstaltungen gesammelt. Als Leiterin der Host City Luzern während der Winteruniversiade kommt viel Arbeit auf sie zu. Jule Seifert 07.05.2021, 05.00 Uhr

Mirjam Fölmli, Leiterin Host City der Winteruniversiade auf dem Europaplatz. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 5. Mai 2021)

Nach der Verschiebung der Winteruniversiade wurde Mirjam Fölmli zur Leiterin des Ressorts Host City. In dieser Funktion soll die Obwaldnerin dafür sorgen, dass sich die Athletinnen und Athleten sowie die Bevölkerung während des Grossanlasses in Luzern wohlfühlen. Fölmli sagt:

«Die Übernahme dieser Funktion von einem bereits bestehenden Projekt bedeutet eine intensive Einarbeitungszeit und viele Gespräche.»

Nach ihrem Studium der Sportwissenschaften in Bern konnte Mirjam Fölmli bereits Erfahrungen bei grossen internationalen Sportevents wie Weltklasse Zürich und der Leichtathletik-EM 2014 sammeln. Mittlerweile wohnt sie am Sempachersee und arbeitet bei der Eventagentur Furrer Events. Normalerweise organisiert sie Firmenanlässe und öffentliche Feiern, ist aber momentan wie so viele in Kurzarbeit. Die neue Aufgabe der Ressortleitung, die sie im Februar übernahm, kam da wie gerufen.

Die Organisation eines internationalen Sportevents wie der Universiade sei ihr Traumprojekt, denn es verbindet ihre zwei Leidenschaften: Sport und Eventplanung. Das Team um Fölmli ist bei der Universiade für die Zeremonien zuständig, die Eröffnungs- und Schlussfeier und die Organisation des Universiade-Parks, wo es viele Attraktionen geben wird. Auch das Protokoll mit den Vorgaben des internationalen Hochschulsportverband liegt in ihrem Verantwortungsbereich.

Mirjam Fölmli freut sich auf die internationalen Gäste. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 05. Mai 2021)

Auf dem Europaplatz entsteht der Universiade-Park

Als Host City will Luzern ein herzlicher Gastgeber für die Sportlerinnen aus aller Welt aber auch für die einheimische Bevölkerung sein. In der Innenstadt von Luzern rund um den Europaplatz bis zum Inseli soll der Universiade-Park entstehen. Das Herzstück der Universiade soll ein Treffpunkt für alle werden. Dort sollen nicht nur einige Medaillenzeremonien stattfinden, sondern auch den Zuschauern viel geboten werden.

1600 Studentinnen und Studenten kommen nach Luzern Die 30. Winteruniversiade hätte ursprünglich im Januar 2021 mit Luzern als Host City stattfinden sollen. Doch die Gastgeberstadt sowie die acht Austragungsorte in der Zentralschweiz und dem Bündnerland müssen bis zum nächsten Winter auf ihre internationalen Gäste warten. Rund 1600 Studentinnen und Studenten von über 540 Hochschulen und Delegationen aus 50 verschiedenen Ländern werden sich erst im Dezember in den zehn verschiedenen Wintersportarten messen.

Neben nützlichen Informationen, wie man Ausbildung und Hochleistungssport vereinbaren kann, sollen Sportarten vorgestellt werden und ein kulturelles Bühnenprogramm mit Tanz, Musik und Mitmach-Aktionen auf die Beine gestellt werden. Für diejenigen, die nicht an die verschiedenen Wettkampforte fahren können, gibt’s eine Grossleinwand und auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

Spektakuläre Bilder bei der Eröffnungsfeier

Sogar die Eröffnungsfeier am 11. Dezember 2021 soll auf dem Europaplatz stattfinden und nicht wie üblich in einem Stadion. Ob und wie viele Zuschauer anwesend sein dürfen, wird sich noch zeigen. Ihre grösste Herausforderung sieht Fölmli im Moment darin, die Akteure, die normalerweise in der Vorweihnachtszeit auf dem Platz sind, mit ins Boot zu holen und den Universiade-Park auf dem begrenzten Platz neu zu organisieren. Sie sagt:

«Wir haben entschieden, dass wir die Eröffnungsfeier weiterhin auf dem Europaplatz stattfinden lassen, weil es etwas Einzigartiges ist und er grossartige Bilder für die internationalen Medien liefert.»

Aufgrund der Platzproblematik ist die Abschlussfeier neu in der Bosshard-Arena in Zug nach dem Eishockey-Final der Männer geplant. Die Zusammenarbeit mit den neuen Partnern sieht sie positiv: Durch die Synergien können die Mehrkosten, die durch die Verschiebung zusätzlich entstehen, gesenkt werden.

Bei einem so grossen Event gibt es viele Schnittstellen und Abhängigkeiten mit anderen Ressorts. Fölmli muss den Überblick behalten, das Konzept stetig anpassen und wissen, wen selbst kleine Änderungen betreffen. Dabei müssen immer alle Bedürfnisse berücksichtigt werden, sei es die Auflagen der Behörden, die Vorgaben des internationalen Verbandes oder die Vorstellungen der neuen Partner oder Sponsoren. Das alles unter einen Hut zu bringen, ist kein Problem für Fölmli. Dabei wird ihr auch das für sie Wichtigste gelingen: Dass sich alle Sportlerinnen und Sportler in Luzern wohlfühlen.