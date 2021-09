Studierende sollen während Winteruniversiade die Uni räumen

Luzern Studierende vor den Kopf gestossen: Sie sollen während Winteruniversiade die Uni räumen Die letzten eineinhalb Jahren waren für Studierende anspruchsvoll. Dass sie im kommenden Semester wegen der Winteruniversiade die Uni-Räumlichkeiten nicht benutzen dürfen, löst Kopfschütteln aus. Besonders, weil die meisten nichts davon gewusst haben. Pascal Studer Jetzt kommentieren 16.09.2021, 19.44 Uhr

Klicken wir uns durch das Vorlesungsverzeichnis der Universität Luzern. «Bibelhebräisch: Elementar- und Formenlehre», jeweils freitags. Vom 24. September bis 26. November vor Ort. Dann: Fernunterricht. Vom Fachbereich Philosophie: «Neoliberalismus: Praxis und Kritik», bis Ende November Unterricht an der Uni, dann online. Das Gleiche bei «Strategic Management» vom Bereich Wirtschaftswissenschaften: bis Ende November vor Ort, dann zu Hause im WG-Zimmer.

Ein Foto vor Corona: Studierende vor dem Eingang des Uni-Gebäudes. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 16. September 2019)

Die letzten eineinhalb Jahre waren für die Luzerner Studierenden herausfordernd. Die Universität haben sie meist nur von aussen gesehen. Dass sie nun bald wieder vor Ort studieren können, darüber sind sie daher sehr froh – trotz Zertifikatspflicht, für welche der Grossteil Verständnis aufbringt.

«Taktlos» und «unüberlegt»

Alice Steiner* ist seit zwei Jahren an der rechtswissenschaftlichen Fakultät immatrikuliert. Das Herbstsemester wäre das erste, dass sie seit Pandemiebeginn vollständig vor Ort verbringen könnte. Doch egal, wie sich die epidemiologische Lage entwickelt: Auch dieses Semester wird die Uni zum Fernunterricht zurückkehren. Denn für den ganzen Monat Dezember wird das Universitätsgebäude für die Winteruniversiade benötigt – unter anderem für den Medienservice, als Büroräumlichkeiten für Delegationen oder als Werkstätte, in denen unter anderem Skis gewachst werden. Die Möglichkeit, dies an einem anderen Ort durchzuführen, war gemäss Uni-Sprecher Lukas Portmann «zwar möglich, aber letztlich zu aufwendig».

An und für sich ist dies keine Neuigkeit. Schon seit mehreren Monaten ist klar, dass aufgrund der Coronapandemie die Universiade im Dezember stattfinden wird. Ursprünglich war geplant, sie im vergangenen Januar durchzuführen – womit sie in die Semesterferien gefallen wäre. Neu ist jedoch, dass viele Studierende der Universität Luzern sich nicht genügend informiert und vor den Kopf gestossen fühlen. Steiner sagt: «Ich finde es sehr unschön, dass nach den vielen Verzichten, die wir eingegangen sind, das Gebäude wieder nicht zur Verfügung stehen wird.» Zum Kontext: Die Räumlichkeiten sind für die Studierenden sehr wichtig. Gerade im Dezember steht stundenlanges Büffeln und Recherchieren für Arbeiten an.

Steiner ist mit dieser Meinung nicht alleine. «Taktlos», «nicht nachvollziehbar», «unüberlegt»: Sämtliche Studierende, die sich gegenüber unserer Zeitung zum Thema geäussert haben, üben Kritik am Vorgehen der Universität. Kritisiert wird vor allem die Kommunikation der Universität und der Zeitpunkt der Universiade – nicht der Anlass an sich.

«Wir haben die Studierende genügend informiert»

Die meisten Studierende haben schlicht nicht mitbekommen, dass sie das Gebäude während des wichtigsten Monats des Semesters nicht nutzen können. Uni-Sprecher Lukas Portmann sagt dazu: «Immer zum Semesterstart und Semesterende werden die Studierenden in einem Newsletter über die wichtigsten Neuigkeiten informiert.» Erstmals sei dies im vergangenen Februar der Fall. «Wir erwarten, dass die Studierenden diesen Newsletter aufmerksam lesen.»



Der Newsletter liegt der Redaktion vor. Er behandelt Themen wie die Neuigkeiten zum Studiladen, das digitale Sportangebot oder eine Erinnerung, die Semestergebühren zu bezahlen. Die Information über die Winteruniversiade fehlt. Im Mai dann der zweite Newsletter. Unter der Information, dass man Massnahmen zu mehr Diversität ergriffen hat, steht an dritter Stelle in einem Nebensatz, dass während des ganzen Monats Dezember das Uni-Gebäude wegen der Universiade nicht zur Verfügung steht. Für Portmann sei dies ausreichend: «Wir haben die Studierenden genügend informiert.»

Dass Entscheide rund um die Universiade von äusseren Umständen abhängen, sind sich die meisten Studierenden bewusst. Auch Rechtswissenschaftsstudent Johannes Berz. Über den Anlass hat er über ein freiwilliges Helferforum erfahren, in dem er Mitglied ist. Seine Reaktion war zunächst positiv: «Ich war wirklich begeistert, dass wir durch den Anlass die Möglichkeit haben, uns zu vernetzen.» Doch auch er findet den Zeitpunkt sehr unpassend und der Informationsfluss ungenügend. Wie viele andere auch.

*Name geändert