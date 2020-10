Interview «Wir gehen unseren Weg konsequent – ohne Erhalt der Nordfassade»: Luzerns Stadtpräsident Beat Züsli verteidigt den Theater-Neubau Das Luzerner Theater soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Das hat die Projektierungsgesellschaft Neues Luzerner Theater entschieden. Der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli (SP) nimmt zu diesem Entscheid Stellung. Robert Knobel 23.10.2020, 13.33 Uhr

Beat Züsli (SP) ist Luzerner Stadtpräsident und auch Präsident der Projektierungsgesellschaft Neues Luzerner Theater.

Bild: Boris Bürgisser

Vor wenigen Wochen sagten Sie, man werde nochmals alle Optionen prüfen. Jetzt halten Sie am Theater-Neubau fest. Weshalb?

Beat Züsli: Wir haben tatsächlich nochmals alle Szenarien durchgespielt: von einer deutlichen Reduktion des Raumprogramms mit entsprechenden Folgen für das Betriebskonzept bis zu einem Alternativstandort. Doch der bisherige Plan eines Neubaus auf dem Theaterplatz ist aus unserer Sicht die einzig sinnvolle Lösung.

Nun gäbe es aber durchaus Alternativ-Standorte – jüngst kam etwa der Südpol ins Gespräch. Dort wäre das Ortsbild kein Problem ...

Sämtliche alternativen Standorte haben gewichtige Nachteile. Auch der Südpol. Unsere Idee eines offenen und durchlässigen Gebäudes, das den öffentlichen Raum mit einbezieht, lässt sich nur an der zentralen Lage des Theaterplatzes umsetzen. Würde man einen anderen Standort wählen, müsste man das gesamte Konzept von Grund auf neu planen. Das würde zu grossen zeitlichen Verzögerungen und neuen Ungewissheiten führen.

Die eidgenössischen Kommissionen fordern insbesondere, die Nordfassade des Stadttheaters zu erhalten. Ist das noch ein Thema?

Die Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass eine Integration der Nordfassade in ein Neubauprojekt möglich wäre. Doch die Kommissionen haben auch diese Idee zurückgewiesen. Wir werden die Kommissionen also mit einem Erweiterungsbau auch nicht zufriedenstellen können. Deshalb ist es besser, wenn wir unseren Weg konsequent gehen und ein vollständiges Neubauprojekt planen – also ohne Erhalt der Nordfassade.

Kritisiert werden auch die Dimensionen des geplanten Neubaus, der den grössten Teil des Theaterplatzes beanspruchen wird. Ist hier noch eine Reduktion denkbar?

Wir haben den Platzbedarf bereits etwas reduziert, etwa durch Auslagerung von einzelnen Nutzungen, zum Beispiel im Bereich der Administration. Es ist durchaus möglich, dass das Raumprogramm im Hinblick auf den Architekturwettbewerb nochmals etwas reduziert wird. In der Tendenz wird das Gebäude sicher nicht grösser, sondern kleiner. Dadurch erhoffen wir uns auch, die Realisierungschancen zu erhöhen.

Haben Sie keine Angst, dass das Projekt eine Flut von Einsprachen oder gar Gerichtsverfahren auslösen wird?

Alle Beteiligten – vom Stadtrat übers Theater, den privaten Unterstützern bis zum Regierungsrat – sind sich der Risiken bewusst. Wir wollen aber nun gemeinsam und geeint auf diesen Weg gehen, was mich sehr freut. Zum Gutachten der eidgenössischen Kommissionen gilt es, festzuhalten, dass diese im Moment keine direkte rechtliche Wirkung haben. Sie könnten bei der Beurteilung durch Gerichte eine Rolle spielen, aber auch nur als ein Aspekt unter anderen. Man muss sich zudem bewusst sein: Jedes andere Projekt an diesem sensiblen Standort würde wohl ebenfalls zu Einsprachen führen.