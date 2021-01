Corona «Wir Hausärzte könnten eine bessere Triage machen als das kantonale Impfzentrum», kritisiert der Präsident der Luzerner Ärztegesellschaft Aldo Kramis, Co-Präsident bei der Luzerner Ärztegesellschaft, moniert die Luzerner Impfstrategie und zeigt auf, wie die Coronapandemie die Hausärzte fordert. Roseline Troxler 23.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aldo Kramis praktiziert als Hausarzt in Emmenbrücke. Er engagiert sich in der Luzerner Ärztegesellschaft als Co-Präsident. Im Gespräch äussert sich Aldo Kramis zu den Auswirkungen der Coronapandemie auf die Hausarztpraxen, zur Impfstrategie und zu unterschiedlichen Ansichten bei den Ärzten.

Berufskolleginnen und -kollegen wie Uschi Holz (wir berichteten) ärgern sich, dass Luzerner Hausärzte in ihren Praxen noch keine Corona-Impfungen durchführen können. Teilen Sie den Ärger?

Aldo Kramis: Die Luzerner Hausärzte wurden bei der Impfstrategie des Kantons in der Tat nicht immer berücksichtigt. Zwar werden wir in der Taskforce angehört, haben aber kein Entscheidungsrecht.

Würden Sie in Ihrer Praxis gerne Corona-Impfungen durchführen?

Es war sinnvoll, die Altersheimbewohner mit mobilen Equipen zu impfen.

Bei den Risikopersonen, die nun an der Reihe sind, wären wir Hausärzte allerdings prädestiniert, die Impfungen vorzunehmen.

Jeder Patient mit Bluthochdruck oder Zucker will nun sofort einen Impftermin. Aber nicht jeder mit diesen Erkrankungen ist gleich gefährdet. Wir Hausärzte könnten eine bessere Triage machen als das kantonale Impfzentrum. Ausserdem vertrauen uns die Patienten. Sie bedauern, dass wir noch nicht impfen.

Werden im Impfzentrum also nicht unbedingt jene Personen geimpft, welche die Impfung am dringendsten benötigen?

Die Gefahr besteht. Die fitten, PC-affinen 75-Jährigen haben sich sofort angemeldet, während wohl einige 90-Jährige sich weiter gedulden müssen, weil sie sich nur mit Hilfe anmelden konnten.

Aldo Kramis, Co-Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Luzern, fotografiert in seiner Praxis, dem Hausarztzentrum Gersag in Emmenbrücke.

Bild: Pius Amrein (21. Januar 2021)

Laut dem Kanton Luzern eignet sich der Moderna-Impfstoff nur bedingt für Arztpraxen, weil er innert sechs Stunden verimpft werden muss.

Es wäre keine grosse Herausforderung, genügend Patienten aufzubieten.

Viele Risikopatienten sind sowieso sehr regelmässig in den Praxen.

Und wir führen eine Warteliste mit rund 80 Personen. Dass der Impfstoff nicht geeignet ist, ist eine Ausrede. Wir Hausärzte haben viel Erfahrung mit der Lagerung von Impfstoffen, wir kennen die Kühlketten. Ausserdem impfen Hausärzte anderswo bereits.

Haben Sie dennoch gewisses Verständnis für das Vorgehen des Kantons?

Mit den Impfzentren sind weniger Absprachen nötig als mit den Hausärzten. Der kantonale Führungsstab ist etwas militärisch organisiert. Es ist eine Organisation, die sich besser für ein Unwetter eignet als für eine Pandemie, die über Monate dauert. Ein zentralisiertes, Millionen Franken teures Impfzentrum ist für mich Ausdruck dieser auf Katastrophen ausgerichteten Organisation. Als plausibleren Grund sehe ich den knappen Impfstoff.

Der Kanton Luzern hat in Nottwil zweimal ein Notspital aufgebaut, das schliesslich nicht genutzt wurde. Nun folgen mit Luzern und Willisau zwei grosse Impfzentren. Betreibt die Luzerner Regierung Symbolpolitik?

Die Impfzentren wird es schon noch brauchen, wenn die breite Bevölkerung an der Reihe ist. Dort holt man sich dann die Corona-Impfung, ähnlich wie wenn man im Supermarkt einkaufen geht. Bei den Risikopersonen ist das nicht möglich. Hier ist viel mehr Triage und Aufklärung nötig.

Pro Corona-Impfung wird blosse eine Pauschale von 14.50 Franken abgegolten. Aus monetärer Sicht lohnt sich eine Impfung also kaum.

Die Pauschale mag für Impfzentren, welche wenig Aufklärungsarbeit leisten, stimmen. Für Hausärzte rentiert sie nicht.

Fakt ist zudem, dass die Hausarztpraxen seit Monaten viel Informations- und Aufklärungsarbeit leisten, die nicht abgegolten wird.

Wir haben zwei Telefonleitungen, die permanent besetzt sind. Ich bin sicher, das wäre auch der Fall, wenn wir vier Leitungen hätten. Das Informationsbedürfnis ist riesig. Trotz dieser Amtspauschale: Wir Hausärzte wollen impfen.

Wann rechnen Sie mit dem Start der Impfungen in den Luzerner Hausarztpraxen?

Es ist noch unklar, wann genügend Moderna- oder AstraZeneca-Impfstoffe verfügbar sind. Stand heute ist von Ende Februar bis Anfang März die Rede. Doch Verzögerungen sind möglich.

Informieren Bund und Kanton Luzern aus Ihrer Sicht angemessen?

Da sehe ich noch viel Verbesserungspotenzial. Der Kanton hätte aus meiner Sicht in einem ersten Schritt alle über 75-Jährigen und zudem noch Personen mit einem sehr grossen Risiko für die Impfung ansprechen sollen. Das sind im Kanton Luzern rund 60'000 Personen. Wobei die ersten Impfdosen gerade mal für 4500 Personen reichen. Gar als etwas diktatorisch erachte ich die Kommunikation des Bundesamts für Gesundheit, das sehr schnell sagte, die Impfung sei sicher. Auf Ängste zur neuen Technologie und zu Langzeitfolgen wurde viel zu wenig eingegangen.

Stehen Sie selber hinter der Corona-Impfung?

Bis jetzt sind keine schweren Nebenwirkungen bekannt. Wir kennen aber die Langzeitfolgen noch nicht.

Tatsache ist, dass wir keine wirkliche Alternative zur Impfung haben.

Ich persönlich sehe Antibiotika und Impfungen als grossen Segen für die Menschheit. Ich war mehrere Jahre als Arzt in Afrika tätig und habe erlebt wie ein Neugeborenes nach 48 Stunden heftigsten Krämpfen an Starrkrampf starb. Es war grauenhaft, nichts tun zu können. Viele Kinder starben auch an den Masern. Zum Glück gibt es heute Impfungen dagegen.

Es gibt Luzerner Ärzte, die das Coronavirus verharmlosen.

Entweder erleben diese Ärzte in ihren Praxen keine schweren Verläufe oder sie sehen hinter der Pandemie eine Verschwörung. Ich habe mehrere Patienten verloren oder erlebt, wie solche erst nach Monaten das Spital verlassen konnten und sich immer noch nicht gesund fühlen oder weiterhin Atemnot haben.

Der Ebikoner Arzt Andreas Heisler kritisiert die Coronamassnahmen öffentlich und stellt die Maskenpflicht in Frage. Was sagen Sie dazu?

Wir sind ein Verein und keine Behörde. Es steht uns daher nicht zu, Mitglieder zu verurteilen. Ich kann seine Argumente nicht nachvollziehen. Die meisten Luzerner Ärztinnen und Ärzte stehen hinter den Schutzmassnahmen.

Wie erlebten Sie das vergangene Jahr als Hausarzt?

Wir wurden überrascht von der Geschwindigkeit, mit der die Pandemie zu uns gelangte. Die Bilder aus Bergamo haben dann alle aufgeschreckt und fast etwas gelähmt. Viele Praxen hatten kaum mehr Patienten. Bei der zweiten Welle getrauen sich die Menschen zum Glück wieder, den Arzt aufzusuchen. Die Hausärzte haben eine entscheidende Triage-Funktion und helfen so mit, dass die Spitäler nicht überlastet werden.

Wie beurteilen Sie die Hausarztversorgung im Kanton Luzern generell?

Noch finden alle Luzernerinnen und Luzerner einen Hausarzt. Auch, weil viele Ärzte über das Pensionsalter hinaus arbeiten. Doch die Besetzung von Praxen spitzt sich zu. Viele junge Ärztinnen möchten nur Teilzeit arbeiten. Das Nachsehen haben kleine, abgelegene Praxen.

Blick ins kantonale Impfzentrum in der Messehalle auf der Allmend in Luzern.

Bild: Dominik Wunderli (23. Dezember 2020)

Parlamentarierin will Antworten zu den Hausarztpraxen Die CVP-Kantonsrätin Gabriela Schnider (Schüpfheim) hat am Freitag ein dringliches Postulat eingereicht. Sie fordert von der Regierung, «bei der Covid-19-Impfstrategie die Hausarztpraxen miteinzubeziehen und diese raschmöglichst mit Impfstoff und dem zum Impfen benötigten Hilfsmaterial zu beliefern». Als Gründe führt sie auf, dass die Hausärzte den Gesundheitszustand ihrer Patienten am besten kennen würden. Ausserdem steige die Impfbereitschaft, könne man sich vor Ort impfen lassen. Die Fahrten ins Impfzentrum sei gerade für hochbetagte Menschen beschwerlich. Personen aus abgelegeneren Gemeinden seien benachteiligt. (rt)

Hinweis: Aldo Kramis (64) präsidiert die Luzerner Ärztegesellschaft seit 2011. Der Verein zählt 1292 Mitglieder und setzt sich für die Anliegen der Luzerner Hausärzte ein. Aldo Kramis praktiziert als Hausarzt in der Gemeinschaftspraxis Hausarztzentrum Gersag in Emmenbrücke.