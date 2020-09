«Wir können nicht über einen Bericht diskutieren, den wir noch gar nicht haben»: Luzerner Stapi kontert die Vorwürfe der VBL Der VBL-Verwaltungsrat fühlt sich vom Luzerner Stadtrat allein gelassen. Die Exekutive und Alleinaktionärin erwidert: Sie sei nicht zuständig für den Entscheid über die Zahlung von 16,7 Millionen Franken. Simon Mathis 25.09.2020, 14.46 Uhr

Im Luzerner Subventionsdebakel kommt es zum Paukenschlag. Gleich drei Verwaltungsräte der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) bieten ihren Rücktritt an: Präsidentin und Yvonne Hunkeler, Silvana Beeler Gehrer und Jon Bisaz. VR-Vizepräsident Markus Lötscher tritt aus beruflichen Gründen zurück. Einzig Martin Merki (FDP), der als Vertreter des Stadtrates im VBL-Verwaltungsrat sitzt, will im Verwaltungsrat bleiben. Auch VBL-Direktor Norbert Schmassmann bietet seinen Rücktritt an.

VBL-Direktor Norbert Schmassmann (links) und VR-Präsidentin Yvonne Hunkeler richten happige Kritik an den Stadtrat. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 2. März 2020)

Grund für Rücktrittswelle sei, dass das Verhältnis zur Stadt und insbesondere zum Stadtrat als «zerrüttet» wahrgenommen werde, heisst es in einer Mitteilung der VBL. Verwaltungsratspräsidentin Yvonne Hunkeler sagt: «Das Verhalten des Stadtrats enttäuscht uns, das Vertrauen zwischen VR und Alleinaktionärin ist belastet. Es scheint uns deshalb richtig, unsere Rücktritte anzubieten. So kann gemeinsam besprochen werden, ob und unter welchen Voraussetzungen im Interesse der VBL das Vertrauen wieder hergestellt werden kann.»

Der Rücktritt werde dem Luzerner Stadtrat angeboten. «Ich betone, dass wir den Bettel nicht einfach hinschmeissen wollen», sagt Hunkeler, die für die CVP im Kantonsrat sitzt. «Wir tragen unsere Verantwortung und sind bereit, die laufenden Angaben weiter zu bearbeiten, solange der Stadtrat das will. Im gegenwärtigen Klima ist das aber nicht möglich.»

Das Rücktrittsangebot ausgelöst habe das Verhalten des Stadtrates im Zusammenhang mit einem Entwurf des Untersuchungsberichtes. Dieser wurde vom Stadtrat in Auftrag gegeben. Auszüge des Dokumentes gingen im September an die VBL zur Stellungnahme. Die VBL waren sehr unzufrieden mit dem Entwurf. Hunkeler:

«Es war erschreckend, was wir vorgelegt bekamen.»

Der Teilentwurf sei «einseitig verfasst, lückenhaft und vorverurteilend», hält Yvonne Hunkeler fest. «Er weist schwerwiegende Mängel auf und hat kaum einen Nutzen für die Zukunft.» Die Autoren hätten unsorgfältig gearbeitet, bestimmte Dokumente – wie die Gesamtplanungen 2006 bis 2010 – einfach ausgeklammert.

Kritik an Kommunikation des Stadtrates

Der Verwaltungsrat wollte diese Bedenken mit dem Stadtrat besprechen. Dieser mauerte aber offenbar: «Wir versuchten mehrfach, ins Gespräch zu kommen. Dieses wurde uns aber verweigert. Wir wurden schlichtweg im luftleeren Raum gelassen. Wir fühlen uns allein gelassen. Dieses Verhalten der Exekutive und Alleinaktionärin enttäuscht uns.» Das Fass zum überlaufen brachte dann der Umstand, dass der Stadtrat ein Schreiben der VBL mit der Bitte um ein Gespräch ungeöffnet retourniert habe.

Der VR sei bereit, die Zahlung zu tätigen; aber nicht ohne Einverständnis des Stadtrates. Wieso aber brauchen die VBL dieses Einverständnis? «Der Stadtrat stellt sich auf den Standpunkt, er sei nicht zuständig», sagt Hunkeler. «Das ist eine rein juristische Begründung.» Auf der anderen Seite aber übe die Exekutive politischen Druck aus, um die VBL dazu zu bewegen, die Zahlung auszulösen. Das sei ein Widerspruch: «Wir brauchen eine klare Rückendeckung zur Zahlung.» Diese Rückendeckung wünschen sich die VBL, weil die Rechtslage ungeklärt sei:

«Es ist nach wie vor unklar, ob wir die 16,7 Millionen Franken wirklich schulden.»

Deshalb sei die Auslösung der Zahlung für die VR-Mitglieder mit einem erheblichen strafrechtlichen Risiko verbunden. Die Zahlung einer Nichtschuld könne zu einem Verfahren führen, wie verschiedene Rechtsexperten bestätigten.

Ein Schuldeingeständnis seien die angebotenen Rücktritte nicht. «Wir haben weder betrogen, noch haben wir uns bereichert», betont Yvonne Hunkeler. Ein internes strafrechtliches Kurzgutachten bestätige, dass sich der Verwaltungsrat nicht strafbar gemacht habe.

Norbert Schmassmann: «Wir wollten Rechtsstreit vermeiden»

«Ich habe während meinen 25 Jahren als VBL-Direktor schon einige schwierige Situationen erlebt, aber diese lässt mir keine andere Wahl, als den Rücktritt anzubieten», sagt VBL-Direktor Norbert Schmassmann. «Das Arbeitsverhältnis zwischen VR und Stadtrat ist leider zu zerrüttet. Die Zusammenarbeit nehme ich als harzig wahr. Das erschwert die Arbeit, auch meine.» Der CVP-Kansonsrat wiederholt, was er schon seit März immer wieder sagte: «Wir haben stets nach Treu und Glauben gehandelt.» Nach dem Postautoskandal habe das BAV in der ganzen Branche die Spielregeln geändert und rückwirkend auf die vergangenen zehn Jahre angewandt.

Wenn alles richtig gemacht wurde, weshalb nicht einfach die Zahlung verweigern und einen Rechtsfall in Kauf nehmen? «Wir wollten immer einen Rechtsstreit mit dem VVL und dem BAV vermeiden. Dabei bleiben wir», so Schmassmann. Dies deshalb, weil man die Zusammenarbeit zwischen VBL und dem wichtigsten Partner VVL nicht belasten wolle. Die VBL habe auf politischen und medialen Druck die Vereinbarung mit dem VVL vorangetrieben, habe aber immer rechtliche Bedenken gehabt. Trotzdem sei man zur Zahlung bereit – aber nur mit Rückendeckung der Stadt als Alleinaktionärin. Schmassmann hält fest:

«Wir räumen ein, dass bei den VBL Fehler passiert sind. Aber nicht nur bei den VBL. Es sind überall Fehler passiert.»

Schmassmann fährt fort: «Wenn man jetzt einfach einseitige Schuldzuweisungen gegenüber unserem Unternehmen oder gegenüber meiner Person macht, so wäre das, wie wenn man einem Wohnquartier einen grossen Blitzableiter aufstellen würde. Und wenn dann das Gewitter los geht, schlägt der Blitz an einem einzigen Ort ein – und alle anderen Häuser bleiben verschont.»

Die VBL hätten im der Vergangenheit versucht, einen Spagat zwischen den Regulatorien und den Erwartungen der Stadt zu vollziehen. Stadtrat und Parlament hätten stets verlangt, dass das in die VBL investierte Kapitel verzinst wird. «Die unternehmerischen Vorgaben waren mit ein Grund für die Holdingstruktur, die jetzt rückwirkend bemängelt wird.»

Beat Züsli: «Wir befinden uns in einer schwierigen Phase»

«Die Zahlungsauslösung ist der zentrale Streitpunkt in dieser Sache», erläutert Stadtpäsident Beat Züsli (SP). Der Stadtrat habe sich stets auf den Standpunkt gestellt, dass die Zahlung allein in der Verantwortung der VBL liege. Auch rechtliche Bedenken änderten nichts an dieser Tatsache, selbst wenn diese «emotional nachvollziehbar» seien. «Wir können nicht über diese Frage befinden, schlicht aus Governance-Gründen», so Züsli. Zudem hätte die Exekutive gar nicht die nötigen Informationen, um zu entscheiden, ob die Forderung von rund 16 Millionen Franken gerechtfertigt sei. Züsli:

«Es ist auch nicht so, dass wir die Zahlung politisch fordern. Wir haben lediglich empfohlen, die Sache einvernehmlich mit dem VVL zu lösen.»

Wie die VBL darauf reagieren, sei allein Sache des Unternehmens. Dass der Stadtrat jegliche Kommunikation mit den VBL verweigere, bestreitet Züsli. «In der Frage nach der Zahlungsauslösung haben wir einfach eine klare Position, über die sich nicht mehr diskutieren lässt.» Und was ist mit der Stellungnahme der VBL, die der Stadtrat ungeöffnet zurückschickte? «Es ist so, dass die Autoren einen Teil des Berichts den VBL zur Stellungnahme zustellte», erzählt Beat Züsli. Der Verwaltungsrat habe dann seine Stellungnahme dem Stadtrat zugeschickt.

Stadtpräsident Beat Züsli (SP)

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. März 2020)

«Wir haben die Annahme dieser Stellungnahme verweigert, weil wir keinen kommentierten Teilausschnitt des Berichtes lesen wollen, bevor uns das gesamte Dokument vorliegt.» Denn: Der Gesamtbericht soll beim Stadtrat erst im Laufe des Oktobers auf dem Tisch liegen. «Wir können nicht über einen Bericht diskutieren, den wir noch gar nicht haben», hält Beat Züsli fest. «Wir müssen ihn unbeeinflusst und ohne Fussnoten einer Partei erwägen.» Daher die Rücksendung.

«Wir haben ihnen in Aussicht gestellt, dass sie ihre Haltung äussern können, sobald der Gesamtbericht vorliegt», so Züsli. Von einer Kommunikationsverweigerung könne nur schon deshalb keine Rede sein. Über die Rücktrittsangebote werde der Stadtrat voraussichtlich Ende Oktober oder Anfang November befinden – dies parallel zum Bericht, der dann im Stadtrat behandelt ist.

Interner Bericht öffentlich kritisiert

Das Vorgehen der VBL sorgt am Freitag bereits für Kritik. In einer Mitteilung kritisiert die SP Stadt Luzern, dass die VBL einen Bericht öffentlich kritisieren, der weder dem Stadtrat noch dem Parlament vorliege. Zu dieser Rüge sagt Beat Züsli nur:

«Noch anfangs Woche habe ich versucht, Yvonne Hunkeler dazu zu bewegen, kurzfristige Handlungen zu vermeiden. Das ist nun trotzdem geschehen, was bedauerlich ist.»

Die VBL bezeichnen das Vertrauen zum Stadtrat als «zerrüttet». Beat Züsli drückt sich vorsichtiger aus: Er sagt, man befinde sich zurzeit in einer «schwierigen Phase». Dem Stadtrat sei vor allem ein grosses Anliegen, dass der Betrieb der VBL mit seinen guten Dienstleistungen keinen Schaden nehme. «Wir setzen alles daran, dass die VBL gut aus dieser Krise heraus kommen.»

Die Subventionsgeber Verkehrsverbund Luzern (VVL) und Bundesamt für Verkeher (BAV) äussern sich nur knapp zu den neuesten Entwicklungen. Das BAV nehme von diesem Schritt Kenntnis und kommentiere ihn nicht weiter. Der VVL strebe weiterhin den Abschluss einer Vereinbarung an, schreibt Geschäftsführer Pascal Süess. «Ein Austausch zwischen VVL und VBL zu einer möglichen Vereinbarung findet nach wie vor statt.»

So kam es zur Forderung von 16,7 Millionen Franken

Die Rücktrittswelle bei den VBL ist das neueste Kapitel des Subventionsdebakels: Das Bundesamt für Verkehr (BAV) beschuldigte die VBL Anfang März, das Subventionsgesetz gebrochen zu haben. Die Verkehrsbetriebe hätten mit so genannten kalkulatorischen Zinsen ungerechtfertigt 16,7 Millionen Franken an Steuergeldern eingenommen, so der Vorwurf.

Die VBL weigerten sich jedoch, die geforderten 16,7 Millionen Franken an den Verkehrsverbund Luzern (VVL) zu zahlen. Sie stellten sich auf den Standpunkt, nach Treu und Glauben gehandelt zu haben – auch rechtliche Schritte gegen die Forderung vonseiten Subventionsgeber wurden nicht ausgeschlossen. Die VBL wünschten vom Stadtrat Bestätigung und «Rückendeckung», bevor sie die Zahlung auslösen. Diese blieb der Stadtrat offenbar schuldig, was nun mit ein Grund für die Rücktritte ist.