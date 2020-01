Interview Neue Luzerner FDP-Präsidentin Jacqueline Theiler: «Wir müssen frecher werden» Die künftige FDP-Präsidentin Jacqueline Theiler will ihrer Partei mehr Selbstbewusstsein einimpfen. Die 38-jährige Stadtluzernerin folgt auf den 65-jährigen Markus Zenklusen aus Emmen. Interview: Lukas Nussbaumer 14.01.2020, 22.37 Uhr

Die neue FDP-Präsidentin Jaqueline Theiler und ihr Vorgänger Markus Zenklusen.

Dominik Wunderli (Kriens, 14. Januar 2020)

Jacqueline Theiler, die 38-jährige Politikwissenschafterin und frühere Geschäftsführerin der FDP des Kantons Luzern, ist an der Spitze ihrer Partei angelangt: Die Delegierten wählten sie am Dienstagabend in Kriens einstimmig zur Nachfolgerin von Markus Zenklusen (65), der das Präsidium 2015 vom damaligen Nationalrat Peter Schilliger übernommen hatte (siehe Kasten am Ende des Beitrags). Die FDP-Basis folgte mit der Wahl Theilers dem Antrag der Geschäftsleitung, die sich ihrerseits auf die Empfehlung einer Findungskommission, präsidiert von Fraktionschef Andreas Moser, gestützt hatte. Theiler ist die erste Frau an der Spitze der Kantonalpartei.