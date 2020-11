«Wir sind erschüttert»: Das sagen die Parteien zum erneuten Eklat zwischen VBL und Luzerner Stadtrat Nach einer Rücktrittswelle muss der Stadtrat den Verwaltungsrat der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) neu besetzen. Derweil gerät er selbst in Kritik – vor allem wegen des Umgangs mit dem kürzlich überarbeiteten Beteiligungsreglement. Simon Mathis 24.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Finanzdirektorin Franziska Bitzi Staub und Stadtpräsident Beat Züsli präsentieren in der Kornschütte die Entscheide des Stadtrates betreffend Verkehrsbetriebe Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. November 2020)

Was oft wie eine übertriebene Redewendung wirkt, trifft in diesem Fall durchaus zu: Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) stehen vor einem Scherbenhaufen. Der Verwaltungsrat des Transportunternehmens ist seit Freitag faktisch nicht mehr existent, drei der fünf VR-Mitglieder sind per sofort zurückgetreten; Martin Merki als Vertreter des Stadtrates verlässt das Gremium ebenso wie das fünfte Mitglied, das bereits früher aus beruflichen Gründen den Rücktritt erklärt hat.